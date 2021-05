Le mercato en direct: le Real n'a pas encore préparé l'après Zidane

Si les finances du club rhodanien vont forcément être impactées par les conséquences de la crise sanitaire, Lyon devrait bien s'activer lors du mercato estival. Selon les informations du journal L'Equipe, l'OL ciblerait deux postes en particulier et chercherait un latéral gauche et un ailier. En défense, Juninho suivrait notamment Renan Lodi et voudrait convaincre le Brésilien de lâcher son rôle de doublure à l'Atlético pour devenir titulaire en L1. Le profil de l'Algérien Hamza Mouali serait également observé mais une arrivé à ce poste serait probablement liée à un départ de Maxwel Cornet qui plairait en Angleterre et en Allemagne.

En attaque, la piste menant à Jérémie Boga serait étudiée et le l'Ivroirien passé par Chelsea et Rennes aurait l'avantage de n'avoir plus qu'un an de contrat avec Sassuolo.