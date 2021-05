PSG: Draxler va prolonger son contrat et baisser son salaire

Comme annoncé ce dimanche par L'Equipe, Julian Draxler et le PSG sont tombés d'accord pour une prolongation de trois ans de l'international allemand, qui a accepté de baisser son salaire pour rester dans la capitale.

Il a très longtemps été annoncé sur le départ. Des clubs comme Leeds et Arsenal étaient évoqués comme de possibles destinations pour lui à la fin de cette saison. Et puis son statut a peu à peu évolué avec l’arrivée de Mauricio Pochettino, faisant naître l’idée d’une possible prolongation. C’est aujourd’hui une réalité. Comme annoncé par L’Equipe et confirmé par RMC Sport, Julian Draxler s’est entendu avec le PSG pour poursuivre son aventure dans la capitale. Les deux parties se sont mises d’accord sur un nouveau contrat de trois ans pour celui qui se serait retrouvé libre cet été. A noter que l’international allemand de 27 ans a accepté de baisser son salaire pour rester.

Pochettino l'apprécie

Alors comment expliquer un tel revirement de situation pour un joueur branché sur courant alternatif depuis sa signature en provenance de Wolfsburg en janvier 2017 ? Même lui se voyait partir en juin, il n'y a pas si longtemps. Mais l'arrivée de Mauricio ochettino à la place de Thomas Tuchel a tout changé. Séduit par son profil, le technicien argentin l’a titularisé lors de rendez-vous importants ces dernières semaines, notamment en Ligue des champions contre le FC Barcelone (en huitième de finale retour) et pour la double confrontation face au Bayern Munich en quarts de finale. Il a aussi démarré lors des deux dernières journées de Ligue 1, contre Lens et à Rennes.

Julian Draxler, qui se plaît à Paris, aurait été approché par des clubs anglais et italiens, mais également par le Bayern, qui aurait pu lui offrir un meilleur salaire. Rappelons que Juan Bernat, Angel Di Maria, Keylor Navas et Neymar ont déjà prolongé leur contrat avec le PSG. Julian Draxler va donc être le prochain.