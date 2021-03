Mercato en direct: Agüero ne serait plus dans les plans du Barça

Selon Mundo Deportivo, l’attaquant argentin de Manchester City Sergio Agüero ne figure plus dans les plans de Ronald Koeman, en quête d’un avant-centre pour la saison prochaine. Même si le joueur est libre et que son nom a souvent circulé du côté du Camp Nou (il aurait très envie de jouer avec Lionel Messi), son âge, 32 ans, serait un handicap pour l’entraîneur néerlandais. Koeman veut un attaquant plus jeune. Memphis Depay (OL), Erling Haaland (Dortmund) et Romelu Lukaku (Inter) ont sa préférence.