Mercato en direct: le Barça déjà tout proche de sa première recrue estivale

La saison 2020-2021 se poursuit et le mercato estival semble encore loin. Pourtant, les clubs européens préparent déjà l'avenir et plusieurs joueurs librs suscitent de nombreuses convoitises comme Lionel Messi ou encore Sergio Ramos et Sergio Aguero. Toutes les informations et rumeurs du mercato sont à retrouver dans le direct commenté sur RMC Sport.

Real: Vazquez propose à des cadors de Premier League Lucas Vazquez va-t-il bientôt quitter son club formateur et boucler sa longue histoire avec le Real Madrid? A quelques mois de la fin de son contrat avec le club madrilène, l'ailier de 29 ans bénéficierait d'une belle cote en Angleterre. Selon les éléments du Daily Mirror, l'un des joueurs très appréciés par Zinedine Zidane aurait été suggéré à Tottenham et à Arsenal suite à son refus de prolonger avec les Merengue. Une offre de trois ans (et une réduction d'environ 10% de son salaire) aurait ainsi été refusée par l'international espagnol.



Liverpool: Wijnaldum aurait un pré-contrat avec le Barça Libre en juin prochain, Georginio Wijnaldum semblait longtemps bien parti pour prolonger avec Liverpool. Mais les négociations entre le Néerlandais et les Reds n'ont pas abouti. A la place, le milieu de 30 ans devrait s'envoler gratuitement en direction de la Catalogne. Selon les informations du Sunday Times, Georginio Wijnaldum aurait accepté un pré-contrat avec le Barça. L'international batave deviendrait ainsi la première recrue de Joan Laporta pour son retour à la présidence du club blaugrana. Priorité de Ronald Koeman pour renforcer l'entrejeu catalan, Wijnaldum aurait été convaincu par son compatriote et ancien sélectionneur de relever le défi. Cette saison avec Liverpool "Gini" Wijnaldum a disputé pas moins de 40 rencontres toutes compétitions confondues. Une grosse perte en perspective pour les Reds.