Mercato en direct: la prolongation de Mbappé est "en bonne voie" selon Leonardo

Invité de France Bleu Paris ce jeudi matin, Leonardo, directeur sportif du PSG, s'est montré optimiste pour les prolongations de contrat de Kylian Mbappé et de Neymar au PSG. "Ça fait longtemps qu'on parle, tout le monde sait ce qu'on veut, explique le dirigeant brésilien. Les choses sont claires. On va arriver au moment - et je pense que c'est bientôt - de dire quelle est la vision de tout le monde pour le futur. Avec Neymar, on parle aussi. On est en bonne voie. Le contrat est seulement décidé quand il est signé."