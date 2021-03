Mercato en direct: le Real face aux clubs anglais pour Haaland

Ilaix Moriba (18 ans), jeune milieu de terrain du FC Barcelone, intéresse Manchester United et Leipzg, selon Mundo Deportivo. Il ne lui reste plus qu'un an et demi de contrat au sein du club catalan où il a été formé. Représenté par Stellar Group de Jonathan Barnett (agent de Gareth de Bale), Moriba souhaiterait poursuivre en Catalogne. Il a disputé quatre matchs avec l'équipe première, dont la demi-finale retour face au FC Séville (3-0, a.p.). A cette occasion, il aurait remercié Ronald Koeman de kui accorder du temps de jeu avec les A, selon le journal catalan.