Mercato en direct: Messi attendra la fin de saison pour se prononcer

Ces derniers jours, la presse espagnole indiquait que le Real Madrid pourrait être forcé de vendre Raphaël Varane cet été, en fin de contrat en juin 2022 et qui n'a pas encore prolongé. Selon les informations de Manchester Evening News, le champion du monde français pourrait rebondir à Old Trafford cet été. La priorité des Red Devils est le recrutement d'un défenseur central, et Varane apparaît comme une priorité après 10 ans passés pour lui en Espagne. Rejoindre la Premier League permettrait à Varane d'avoir un salaire conforme à ses attentes, alors que le club madrilène est aussi durement frappé par la crise économique.