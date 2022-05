Mercato: en fin de contrat à la Juve, Paulo Dybala aurait choisi son nouveau club

Selon la Gazzetta dello Sport, Paulo Dybala devrait s’engager librement avec l’Inter à l’issue de la saison. L’attaquant argentin de 28 ans, dont le départ de la Juventus est acté depuis plusieurs semaines, se serait laissé convaincre par le projet des Nerrazzuri.

Paulo Dybala ne s’en est pas caché ces dernières semaines: il souhaite rester en Italie. Et son vœu est en passe d’être exaucé. Selon la Gazzetta dello Sport, l’attaquant argentin aurait accepté de rejoindre librement l’Inter cet été. A la fin de son contrat avec la Juventus. La Vieille Dame a officialisé depuis fin mars le départ à venir de son n°10. Après sept ans de collaboration, marquée par de belles réussites et des échecs frustrants, le club piémontais a décidé de miser sur Dusan Vlahovic, recruté cet hiver à la Fiorentina pour plus de 80 millions d’euros.

"Dybala n'est plus au centre du projet de la Juve, a expliqué Maurizio Arrivabene, son administrateur délégué. Ses qualités n'ont jamais été discutées mais d'autres choix ont été faits. Nous avons eu un entretien sérieux et respectueux avec Paulo. Maintenant que Vlahovic est là, le dispositif a changé."

Transféré à l'été 2015 en provenance de Palerme (pour 41 millions d’euros), Dybala a remporté de nombreux trophées sous le maillot noir et blanc: cinq titres de champion, quatre Coupe d’Italie et trois Supercoupe d’Italie. Il a aussi atteint la finale de la Ligue des champions en 2017 (défaite 4-1 face au Real Madrid).

Il aurait pu gagner plus en prolongeant à la Juventus

Mais l’international argentin (32 sélections, 2 buts) a également été souvent blessé. Au point de ne plus apparaître comme un leader fiable, malgré le brassard de capitaine que lui a confié Massimiliano Allegri. En 35 rencontres, il a inscrit 14 buts et délivré 6 passes décisives cette saisons (toutes compétitions confondues). Il devrait désormais poursuivre sa carrière en Lombardie, où Beppe Marotta, l’ancien dirigeant de la Juve, aurait œuvré en coulisses pour sa venue.

Un contrat de quatre ans attendrait la Joya à l’Inter, avec un salaire annuel avoisinant les 6 millions d’euros (hors bonus). C'est moins que ce qu’il aurait pu toucher en prolongeant à Turin. Plusieurs clubs européens, comme l’Atlético de Madrid ou Manchester United, étaient sur les rangs. Mais Dybala souhaitait vraiment rester en Serie A, où il évolue depuis dix ans. D’autant que les Nerrazzuri envisageraient de lui offrir un rôle majeur dans le projet dirigé par Simone Inzaghi.