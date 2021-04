mercato: Estelle Cascarino (Bordeaux) première recrue du PSG féminin?

La Bordelaise est en fin de contrat et serait un renfort de choix à un poste où le PSG pourrait se retrouver dépourvu.

Alors que les filles du Paris Saint-Germain viennent de se qualifier pour la demi-finale de la Ligue des champions, en sortant les quintuples tenantes du titre lyonnaises, ses dirigeants avancent déjà pour la saison prochaine.

Tandis que l’avenir de Perle Morroni (Latérale gauche – 23 ans), en fin de contrat, est encore flou, Paris avance sur une recrue défensive. Egalement en fin de contrat, à Bordeaux, Estelle Cascarino intéresse le PSG, qui a entamé des discussions avec son entourage depuis plusieurs semaines. Certaines sources avancent même des négociations très avancées. Le secteur défensif du Paris Saint-Germain devrait être le plus actif l’été prochain et avec ce profil, la direction souhaite anticiper un marché Paredes, Endler, Morroni et Bruun se retrouvent en fin de contrat.

Estelle Cascarino compte 5 sélections avec les Bleues.