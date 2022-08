Mercato: Fabregas dans un étonnant rôle de joueur-actionnaire à Côme

Lié pour les deux prochaines saisons au club de Côme (Serie B), en Italie, Cesc Fabregas en est devenu l'actionnaire par la même occasion, a-t-il annoncé lors de sa présentation à la presse, ce lundi.

Impliqué dans la gestion et le devenir de son club comme il ne l’aura sans doute jamais été au cours de sa carrière, Cesc Fabregas (35 ans) va embrasser à Côme, en Serie B, un rôle étonnant de joueur-actionnaire, avec l’ambition assumée de hisser ce club du nord de l’Italie en Serie A, quittée au début des années 2000, lorsque Fabregas débutait sa carrière de joueur.

Le milieu de terrain international, libre depuis son départ de Monaco, et son agent ont acheté des parts du club. "Oui, il va devenir actionnaire de la société, a expliqué Dennis Wise, le président. Il voulait rejoindre l'entreprise, c'est pourquoi il est venu ici aussi. Il restera ici plus longtemps que prévu. Je pense que c'est très important, il voulait faire partie de l'entreprise en raison de nos ambitions. Il a vu nos ambitions, il y a encore beaucoup à faire entre la rénovation du stade et le nouveau centre sportif."

Prêt à jouer dès samedi ?

"Je vais devenir actionnaire, c’est vrai, a confirmé Fabregas au micro de Sky. Dans le but d'aller toujours plus haut. L'avenir ? J'aimerais devenir entraîneur, la possibilité de connaître le football italien est un paramètre qui a compté, mais je tiens à répéter que ce n'est pas la raison de mon arrivée à Côme." Le terrain en fait partie, mais ce n’était donc pas forcément la raison principale de son arrivée. Cesc Fabregas reste un joueur avant tout, et il a signé un contrat de deux ans avec l’équipe de Côme qui a terminé 13e du championnat de deuxième division italienne la saison passée. Débarqué en provenance de Monaco, où il n’a presque pas joué la saison passée, le champion du monde 2010 arrivait en fin de contrat avec le club de la Principauté.

Plus vu sur un terrain de football en match officiel depuis le mois de septembre 2021, contre le Sturm Graz en Ligue Europa, Cesc Fabregas devrait rechausser les crampons en compétition lors du coup d’envoi du championnat le samedi 13 août, à moins qu’il ne se relance dès samedi à l’occasion d’un 32e de finale de la Coupe d’Italie contre La Spezia. "Je dois encore parler à l'entraîneur, ce fut une longue et excitante journée mais ce n'est que le premier jour ici. Je m'entraîne seul depuis quelques mois, mais j'ai signé ici pour deux ans et pas pour une semaine ou 15 jours. Si je suis prêt dans six jours pour le match de la Coupe d'Italie, tant mieux, sinon ce sera pour le prochain. Physiquement, je vais bien et c'est important. Ensuite, je devrai apprendre à connaître mes coéquipiers et travailler pour atteindre une condition physique optimale."