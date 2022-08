Le nouveau coup financier du Barça pour passer de club le plus endetté à club le plus dépensier du mercato

Pour un montant total de 100 millions d'euros, le Barça a cédé 25% de Barça Studios, responsable de l’exploitation des activités audiovisuelles du club. Ce qui lui permet désormais de pouvoir enregistrer ses nouvelles recrues, en attendant les prochaines.

Pour entretenir ses rêves de victoires futures dans les plus grandes compétitions et bâtir une équipe susceptible d’y parvenir, le Barça avait deux options. La première consistait à réduire son train de vie et donc ses dépenses en rognant sur sa masse salariale. Un travail que le club catalan a poursuivi cette année, notamment en obtenant du Français Ousmane Dembélé qu’il réduise son salaire au moment de la reconduction de son contrat, un an après avoir montré la porte à Lionel Messi, dont l'énorme salaireplombait les comptes du club, endetté à plus de 1,3 milliard d’euros. Cette année, le FC Barcelone a aussi entrepris d’augmenter ses revenus à court terme en se séparant de certains actifs sur la durée. Une stratégie payante pour cet été mais qui pourrait sérieusement entamer la puissance financière du club dans les années futures.

Dans les clous du Salary cap fixé par la Liga

Ce lundi, lors de la présentation de la dernière recrue en date, le défenseur central Jules Koundé, Joan Laporta, le président du Barça, a annoncé que le club, avec l’accord des Socios, avait actionné un troisième levier économique censé lui rendre des marges de manoeuvre sur le marché des transferts. Le Barça a ainsi cédé 25% de Barça Studios, responsable de l’exploitation des activités audiovisuelles du club, et non 49%, comme cela était annoncé. Le tout pour un montant de 100 millions d’euros à Socios.com. La cession de Barça Licence & Merchandising (BLM), la filiale chargée de la commercialisation de la marque estampillée Barça, pourrait suivre, a prévenu Joan Laporta. Même si cela ne semble pas encore à l’ordre du jour.

Ces annonces font suite à d’autres opérations marquantes du même type. Fin juin, le FC Barcelone a ainsi vendu 10 % de ses droits de diffusion concernant le championnat espagnol pour les 25 prochaines années au fonds d’investissement Sixth Street, contre la coquette somme de 207,5 millions d’euros. Un mois plus tard, le club a annoncé la cession de 15 % supplémentaires à cette même société pour un montant estimé à 330 millions d’euros par les médias catalans. Le sacrifice consenti par le Barça, qui renonce à une partie de ses revenus futurs pour renflouer sa trésorerie, va surtout lui permettre d’inscrire ses nouvelles recrues, sa priorité dans les prochaines semaines, alors que d'autres renforts sont espérés.

Jusqu'à maintenant, le Barça ne parvenait pas à rentrer dans les clous du salary cap fixé par la Liga. C'est désormais chose faite avec ces dernières annonces. Ajoutées au juteux contrat de sponsoring signé avec Spotify (70 millions d'euros par an), et aux prochains départs de joueurs attendus cet été (Frenkie de Jong...), lesquels devraient permettre d'assainir les comptes, cela offre au Barça une nouvelle solidité financière.