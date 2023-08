Mercato: Francfort a refusé une première offre du PSG pour Kolo Muani

Comme annoncé par RMC Sport, le PSG a trouvé un accord avec Randal Kolo Muani pour une arrivée cet été mais doit encore trouver un terrain d'entente avec Francfort. Le club parisien a envoyé une première offre de 65 millions d'euros avec bonus. Proposition refusée par Francfort qui espère entre 80 et 90 millions. Une deuxième offre va arriver.

Une étape de plus pour le transfert de Randal Kolo Muani au PSG. L'attaquant français de Francfort et le club parisien sont tombés d'accord, comme expliqué ce samedi par RMC Sport. Mais Paris doit encore trouver un accord avec l'Eintracht. Selon nos informations, le PSG a envoyé une première offre formelle au club de Bundesliga, à hauteur de 65 millions d'euros bonus inclus. Refus du club allemand.

Francfort veut entre 80 et 90 millions

Cette semaine face à la presse, le directeur sportif de Francfort Markus Krösche affichait sa fermeté: "Randal a encore un contrat de quatre ans. La situation n'a pas changé. Randal a encore un contrat de quatre ans, il a effectué sans se blesser la préparation estivale, et est prêt pour le début de la saison (…) Au final, c'est nous qui décidons. On a le contrôle de la situation et en conséquence, c'est une situation assez détendue de notre point de vue." Façon de dire que le club se montrera dur en affaires.

L'Eintracht réclame une grosse somme, qui devrait se situer sous les 100 millions d'euros. Entre 80 et 90 millions. Pour le moment il n'est pas question d'inclure Hugo Ekitike dans la transaction. Par ailleurs, Randal Kolo Muani est dans le groupe pour la première journée de Bundesliga et devrait jouer contre Darmstadt ce dimanche.