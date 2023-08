EN DIRECT - Mercato: Griezmann et la tentation de l'Arabie Saoudite

Encore une quinzaine de jours et le mercato estival fermera ses portes en Ligue 1 et dans les principaux championnats européens. D'ici les clubs français et leurs rivaux continentaux vont continuer de se renforcer en bouclant certains dossiers chauds ou avec des pistes de dernières minutes. L'avenir de Kylian Mbappé et plusieurs stars du PSG sera aussi bouclé dans les prochaines semaines alors que l'Arabie saoudite poursuit son recrutement de stars mondiales. Toutes les infos et rumeurs de transfert sont à retrouver en direct commenté sur le site et l'app RMC Sport.

Neymar encense le choix du visionnaire Cristiano Ronaldo Neymar s’est exprimé dans sa vidéo de présentation au sein de son nouveau club d’Al-Hilal. Il explique être impatient de se frotter à certaines stars mondiales comme Cristiano Ronaldo, dont il loue le choix d’avoir été le premier grand nom à rejoindre l’Arabie saoudite. >> Une prise de parole forte à lire par là "Je crois que Cristiano Ronaldo a lancé tout ça et tout le monde l’a traité de fou, de ci, de ça. Mais aujourd’hui vos voyez que le championnat grandit de plus en plus." "Ils peuvent s’attendre à ce que je fasse tous les efforts sur le terrain. Je vais donner le meilleur de moi pour le club, c’est ce que je ferai toujours quand je serai sur le terrain."



Griezmann et la tentation de l'Arabie Saoudite Pièce maîtresse de l'équipe de France et de l'Atlético de Madrid, Antoine Griezmann est heureux chez les Colchoneros. Mais voilà... les millions venus d'Arabie saoudite pourraient séduire n'importe qui ou presque si l'on se fie aux déclarations du Français auprès de ESPN ce mercredi. S'il donne toujours la préférence à la MLS pour le futur, un pays où il "a toujours voulu terminer", Antoine Griezmann n'a pas écarté l'idée de signer dans le Golfe. "Il faudra réfléchir à l'opportunité d'accepter ces offres si cela m'arrive un jour. Maintenant, je profite d'être ici (à l'Atlético), les chiffres en Arabie saoudite sont très très importants et ils peuvent changer la vie de votre famille."



Bounou va signer en Arabie saoudite après la Supercoupe d'Europe Selon plusieurs médias espagnols, Yassine Bounou (32 ans) n'est pas rentré à Séville avec ses partenaires après la Supercoupe d'Europe perdue face à Manchester City (1-1, 5 t.a.b. 4) à Athènes. Le gardien marocain est resté en Grèce pour finaliser son transfert à Al-Hilal (Arabie saoudite), explique Marca. Le club saoudien va débourser 21 millions d'euros au club espagnol et versera un salaire de 12 millions d'euros nets au joueur.



Un retour de Neymar au Barça était "impossible", révèle Deco Deco, nommé directeur sportif du FC Barcelone en remplacement de Mateu Alemany mercredi, a fait preuve de transparence dans l’une de ses premières interviews à un média. Selon lui, il était impossible pour le Barça de recruter Neymar (31 ans) cet été, comme certains l’espéraient en Catalogne. >> Plus d'infos ici "Tout le monde sait qu'en ce moment, malheureusement, avec notre situation financière, il était impossible de faire une signature comme ça, a confié l’ancien milieu de terrain à Globo Esporte. Il fallait une entente avec le PSG ou une composition avec les Arabes, ce qui ne s'est pas fait. C'était une situation qui devait être financièrement viable pour nous, mais ça n'a jamais été une solution en raison de la situation financière du club."



Plusieurs prétendants pour Bailly Prêté à l'OM la saison dernière, Éric Bailly (29 ans) a un accord avec Manchester United pour partir libre cet été.



En Premier League, Fulham a montré son intérêt, mais le défenseur central a aussi des portes de sortie en Arabie saoudite et en Turquie. L'international ivoirien a toutefois refusé Besiktas.



Le PSG pense à un prêt pour Noha Lemina Présent en Asie lors de la tournée estivale du PSG, Noha Lemina a marqué des points auprès du staff et des dirigeants franciliens. Conscients du potentiel du petit frère de Mario Lemina (Wolverhampton), les décideurs parisiens songent à un prêt cette saison afin de lui offrir un temps de jeu régulier et ainsi lui permettre de poursuivre sa progression. >> Toutes les explications ici



