Mercato: Francfort affiche sa fermeté concernant Kolo Muani, pisté par le PSG

Markus Krösche, le directeur sportif de l'Eintracht Francfort, a fait le point ce jeudi sur le dossier Randal Kolo Muani. L'attaquant de l'équipe de France est courtisé par le PSG, qui espère le recruter d'ici la fin du mercato estival.

Après avoir bouclé les arrivées d’Ousmane Dembélé (FC Barcelone, 50 millions d’euros, FC Barcelone), Gonçalo Ramos (Benfica, 65 millions+15 millions de bonus), Marco Asensio (Real Madrid, libre) et Kang-in Lee (Majorque, 22 millions), le PSG cherche encore à étoffer son secteur offensif d’ici la fin du mercato estival. Le club de la capitale, qui a transféré Neymar à Al Hilal en Arabie saoudite (90 millions d’euros, hors bonus) cible notamment Randal Kolo Muani.

Comme expliqué par RMC Sport, le club de la capitale négocie avec l’Eintracht Francfort pour recruter l’attaquant français de 24 ans, qui a signifié son envie de départ à ses dirigeants. Le natif de Seine-Saint-Denis, sous contrat jusqu’en 2027, était arrivé libre l’été dernier en provenance de Nantes. Le prix de son transfert au PSG pourrait se situer un peu en dessous des 100 millions d’euros.

"On a le contrôle de la situation"

Alors que les discussions sont en cours, Markus Krösche, le directeur sportif de l’Eintracht, s’est montré assez ferme en évoquant le dossier, ce jeudi lors d’un point presse. "Randal a encore un contrat de quatre ans. La situation n'a pas changé. Randal a encore un contrat de quatre ans, il a effectué sans se blesser la préparation estivale, et est prêt pour le début de la saison (…) Au final, c'est nous qui décidons. On a le contrôle de la situation et en conséquence, c'est une situation assez détendue de notre point de vue."

Francfort débutera sa nouvelle saison de Bundesliga ce dimanche par un derby contre le promu Darmstadt (17h30). Kösche assure que Kolo Muani sera aligné pour cette rencontre, "si l'entraîneur Dino Toppmöller le décide". Meilleur passeur de Bundesliga la saison passée, Randal Kolo Muani a également inscrit 23 buts (toutes compétitions confondues) pour son premier exercice outre-Rhin, dont 15 en championnat. Il a déjà ouvert son compteur pour l'exercice 2023-2024, avec un but lors du succès 7-0 au premier tour de Coupe d'Allemagne contre Lok Leipzig (4e division).