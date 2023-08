PSG: Gonçalo Ramos affiche ses ambitions et veut marquer plus de buts que Pauleta

Dans une interview accordée à Canal +, Gonçalo Ramos dévoile ses objectifs personnels avec le PSG. L’avant-centre portugais de 22 ans, arrivé cet été de Benfica, veut faire mieux que son illustre compatriote Pedro Miguel Pauleta.

Quinze ans après le départ de Pedro Miguel Pauleta, le PSG a un nouvel avant-centre portugais avec Gonçalo Ramos. L’attaquant de Benfica a rallié la capitale française il y a une semaine, via un prêt avec une option d’achat quasiment obligatoire (65 millions d’euros + 15 millions de bonus). Et le joueur de 22 ans entend bien marcher sur les traces de l’Aigle des Açores, véritable idole du Parc des Princes et 5e meilleur buteur de l’histoire du club (109, entre 2003 et 2008). Lors d’une interview accordée à Canal+, Gonçalo Ramos a d’ailleurs validé la comparaison avec son illustre prédécesseur, aujourd’hui âgé de 50 ans. Au niveau du style de jeu notamment.

"Je pense que oui parce qu’il marquait beaucoup de buts et je marque aussi beaucoup de buts, a expliqué le natif du sud du Portugal. J’aime être comparé à une légende du club, qui a été capitaine ici, qui a marqué beaucoup de buts, joué beaucoup de matchs et j’espère le dépasser en nombre de buts marqués (sourire)."

"J’aime participer au jeu"

"Je suis un attaquant qui veut énormément marquer. J’espère que ça arrivera, a complété l’international aux 7 sélections (4 buts). Je suis un travailleur, un joueur d’équipe. J’aime participer au jeu mais quand le moment arrive où il faut tueur et marquer, je dois répondre présent."

Titulaire face à Lorient, samedi lors de la première journée de Ligue 1 (0-0), Gonçalo Ramos arrive à Paris après une saison très prolifique à Benfica, son club formateur, lors de laquelle il a inscrit 27 buts et délivré 12 passes décisives (toutes compétitions confondues): "Le fait d’avoir beaucoup joué m’a donné beaucoup de confiance. Cela a fait de moi un joueur différent. Marquer des buts aide encore plus et je suis un joueur ultra confiant".