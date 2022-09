Mercato: Gouiri à Rennes, Laborde retrouve Delort à Nice

Les dernières heures du mercato estival ont été marquées par le départ du Niçois Amine Gouiri à Rennes. Gaëtan Laborde a fait le trajet inverse.

Ce n’est pas un échange sur le plan contractuel mais ça y ressemble beaucoup. Rennes et Nice ont profité des dernières heures du mercato pour renforcer leur secteur offensif. Les discussions sont allées dans les deux sens et un accord a fini par être trouvé entre les deux formations ambitieuses de Ligue 1. Amine Gouiri a été le premier à changer d’air en rejoignant les Rouge&Noir. Après deux saisons sur la Côte d’Azur (12 buts en L1), l’ex-Lyonnais (22 ans) va tenter de faire profiter de sa technique et de sa vitesse à l’équipe rennaise.

Le duo Delort-Laborde reformé

Quelques minutes après avoir annoncé le départ de son international Espoirs, Nice a officialisé l’arrivée de Gaëtan Laborde. Moins en vue depuis plusieurs mois, l’attaquant rennais effectue le trajet inverse. A Nice, il retrouvera Andy Delort, un joueur que l’ex-Girondin connaît parfaitement bien puisque les deux attaquants avaient formé l’un des duos les plus redoutables du championnat sous les couleurs de Montpellier.