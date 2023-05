Mercato: Hazard annonce son intention de rester au Real Madrid

Après la victoire du Real Madrid (2-1) face à Osasuna en finale de Coupe du Roi samedi, Eden Hazard a abordé son avenir. L'attaquant belge de 32 ans compte bien honorer sa dernière année de contrat avec le club merengue malgré un faible temps de jeu.

Samedi, pour la finale de Coupe du Roi entre le Real Madrid et Osasuna (2-1), comme souvent cette saison, Eden Hazard était sur le banc. Le Belge de 32 ans n'est pas entré en jeu mais semble se contenter de sa situation, loin de sa grandeur d'antan. Interrogé sur son avenir après la partie, le joueur sous contrat jusqu'en 2024 a clamé son intention de rester à Madrid.

"Je veux jouer mais je sais que c'est difficile"

"Rester pour ma dernière année de contrat? Oui, clairement", a lancé Eden Hazard. Cette saison, l'ancien de Chelsea n'a participé qu'à 9 rencontres toutes compétitions confondues, pour 1 but et 2 passes décisives. Au total, il n'a eu que 331 minutes de temps de jeu. "Ça a été une année difficile, mais c'est une année avec une très grande équipe", a expliqué l'intéressé.

Si les premières saisons d'Eden Hazard au Real Madrid ont été perturbées par les blessures, son statut est actuellement très clair. L'homme qui a coûté 115 millions d'euros en indemnité de transfert en 2019 est considéré par Carlo Ancelotti comme un remplaçant. Le joueur assure avoir "une bonne relation" malgré tout avec le "Mister".

Toutefois, Eden Hazard ne s'estime pas vaincu et espère encore pouvoir inverser la tendance. "Je veux jouer mais je sais que c'est très difficile. Je dois travailler et j'espère jouer plus", a fait savoir l'homme qui a déjà pris sa retraite internationale avec les Diables Rouges.