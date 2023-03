Real Madrid: Hazard humilié physiquement lors d'un entrainement avec les jeunes?

Eden Hazard aurait eu du mal à tenir le rythme lors d’un entraînement collectif organisé mercredi entre les joueurs du Real Madrid et les jeunes du club merengue.

A 32 ans et malgré un transfert record à Madrid, Eden Hazard n’a jamais réussi à s’imposer comme la nouvelle star de l’équipe madrilène…ou à s’imposer tout court. Entre performances décevantes et pépins physiques à répétition, le Belge n’est plus que l’ombre du joueur brillant qu’il a été à Chelsea voire à Lille. Cette saison, le meneur de jeu s’est contenté de sept apparitions toutes compétitions confondues pour un total de 296 minutes mis n’a plus joué en Liga depuis la mi-septembre. A en croire les révélations du média Relevo ce n’est pas près de s’arranger.

Présent à l’entraînement collectif ce mercredi, Eden Hazard aurait eu du mal à tenir la comparaison… avec les jeunes pousses du Real lors d’une confrontation amicale disputée sur les terrains de Valdebebas.

Hazard éteint, Benzema retrouve la flamme

Pas assez mobile, le Belge n’aurait pas vraiment convaincu lors de cette opposition de deux fois trente minutes. Après avoir ciré le banc lors des dernières semaines de compétition, Eden Hazard risque de ne pas avoir d’opportunité de se montrer sous la férule de Carlo Ancelotti malgré le gros calendrier qui attend le Real dans les prochaines semaines.

A l’inverse du vétéran belge, Karim Benzema semble avoir rassuré tout le monde sur son état de forme. Handicapé par plusieurs gênes ces dernières semaines, l’attaquant français s’est illustré grâce à deux buts lors de cet entraînement contre les jeunes de la Castilla.

Un calendrier chargé pour le Real

Deuxième de Liga après 26 rencontres, le Real Madrid recevra Valladolid ce dimanche lors de la 27e journée de la saison. Si les Madrilènes ont perdu gros lors du revers pendant le récent Clasico face au Barça (2-1), le Real compte huit points de retard sur son rival, les partenaires d’Eduardo Camavinga et Aurélien Tchouaméni peuvent encore remporter plusieurs titre cette saison.

Outre une demi-finale retour de Coupe du Roi à négocier face au Barça (défaite 1-0à l’aller), le Real jouera contre Chelsea lors des quarts de finale de Ligue des champions (les 12 et 18 avril). Des retrouvailles avec les Blues, que sauf improbable miracle, Eden Hazard vivra depuis le banc de touche ou des tribunes.

Sous contrat jusqu'en juin 2024, le Belge pourrait être invité à partir lors du mercato estival. Mais avec le plus gros salaire du championnat espagnol, selon les éléments publiés par le journal L'Equipe, pas sûr qu'Eden Hazard souhaite s'en aller pendant l'été.