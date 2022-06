Mercato: Hoarau pas conservé par le FC Sion

Le club suisse a annoncé dimanche qu’il ne prolongera pas le contrat de son attaquant français Guillaume Hoarau, désormais libre. A 38 ans, l’ancien Parisien acceptera-t-il de relever un nouveau challenge ou prendra-t-il sa retraite ?

Un international français va-t-il raccrocher les crampons ? La question se pose pour Guillaume Hoarau (5 sélections en 2010 et 2011). L’avant-centre réunionnais ne poursuivra pas son aventure au FC Sion. Arrivé en septembre 2020 en provenance des Young Boys, une autre formation suisse, l’ancien joueur du PSG ne sera pas conservé par son club. "Le contrat liant Guillaume Hoarau au FC Sion arrive à échéance au 30 juin 2022. La collaboration entre les deux parties ne se prolongera pas au-delà des deux ans qui se sont écoulés", indique le club dans un communiqué.

12 buts en 34 matchs

Avec Sion, l’attaquant français qui portait le n°99 a inscrit 12 buts et délivré 4 passes décisives en 34 rencontres toutes compétitions confondues. Désormais libre et donc sur le marché, va-t-il relever un nouveau défi ? A 38 ans, alors que l’heure de la retraite approche, la question se pose. Guillaume Hoarau a joué au Havre, au PSG, en Chine (Dalian Aerbin FC), à Bordeaux, aux Young Boys et donc au FC Sion.