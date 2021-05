Mercato: Kays Ruiz annonce son départ du PSG

Le jeune milieu de terrain Kays Ruiz (18 ans) a annoncé mardi son départ du PSG. Arrivé au centre de formation en 2015, il a participé à sept rencontres de Ligue 1 cette saison et avait disparu du groupe pro depuis décembre. Et il n’a finalement pas prolongé son contrat avec Paris.

"L’aventure avec le PSG s’arrête ici". Kays Ruiz a officialisé son départ du PSG via un post Instagram mardi. Arrivé au centre de formation du PSG en 2015 en provenance du Barça, le jeune milieu de terrain (18 ans) arrivait à la fin de son contrat. "Ici j’ai réalisé mon rêve en jouant avec les plus grands joueurs du monde et en devenant footballeur professionnel. [...] Ici symbolise le point de départ de ma nouvelle vie, j’espère vous rendre fier!", a-t-il notamment écrit.

Il compte à son actif sept apparitions en Ligue 1 cette saison, sous les ordres de Thomas Tuchel. Mais depuis le 5 décembre et le match contre Montpellier (1-3), il n’est plus apparu dans le groupe pro, alors que le club négociait pour le convaincre de prolonger.

Kays Ruiz n’a en effet pas été persuadé de la place qui lui serait accordée dans le projet parisien. Les dirigeants ont perdu espoir d'obtenir une prolongartion depuis de longues semaines, comme le confiait RMC Sport. Ou va-t-il rebondir? Le Barça, son ancien club, serait intéressé par le profil du futur ex-Parisien. Mais sur ce dossier, le club catalan devrait avoir de la concurrence.