Chelsea: Tuchel aura de gros moyens pour recruter cet été

La presse britannique révèle ce vendredi le montant de l'enveloppe accordée à Thomas Tuchel pour le mercato estival de Chelsea. Convaincu par le travail de son nouvel entraîneur, Roman Abramovitch lui offrirait un budget d'environ 175 millions d'euros pour renforcer les Blues.

Malgré près de 250 millions d'euros dépensés en 2020 et les conséquences économiques de la crise sanitaire, Chelsea devrait encore mettre la main au portefeuille lors du prochain mercato estival. Arrivé en janvier dernier à la tête de l'équipe londonienne, Thomas Tuchel pourrait bénéficier d'un budget d'environ 175 millions d'euros pour recruter pendant l'intersaison.

Selon les informations du Daily Mail et du Sun, Roman Abramovitch aurait été séduit par le travail de son nouvel entraîneur. Afin de l'aider à se mêler à la lutte pour le titre en Premier League la saison prochaine, le propriétaire des Blues serait ainsi disposé à offrir à Thomas Tuchel une belle enveloppe pour le recrutement.

Le bon bilan de Tuchel

Nommé après l'éviction de Frank Lampard, Thomas Tuchel est parvenu à redresser l'équipe en Premier League avec 10 victoires, 5 nuls et seulement 2 défaites en 17 matchs. Quatrième du classement, Chelsea possède quatre points d'avance sur le cinquième Liverpool (et un match en plus) à deux journées de la fin de la saison.

Encore plus fort, l'ancien entraîneur du PSG est parvenu à qualifier le club londonien pour la finale de la Ligue des champions. Le 29 mai prochain, le groupe dirigé par Thomas Tuchel défiera celui de Pep Guardiola lors d'un duel relocalisé à Porto par l'UEFA. Avant de tenter de remporter un deuxième titre en C1, Chelsea affrontera Leicester ce samedi (18h15) en finale de FA Cup. En seulement cinq mois, le technicien a signé un travail phénoménal.

Un buteur comme priorité?

Outre l'enveloppe à la disposition de Thomas Tuchel, les médias britanniques ont également identifié le principal manque de Chelsea. Après avoir recruté Edouard Mendy dans les buts ou encore Ben Chilwell en défense, les Blues devrait se mettre en quête d'un buteur de renom.

Arrachés à grand coups de millions à la Bundesliga l'été dernier, Kai Havertz et surtout Timo Werner ne parviennent pas encore à convaincre complètement. Idem pour Olivier Giroud, en fin de contrat, et Tammy Abraham qui auraient de fortes chances de quitter le club londonien à la fin de la saison. Du coté des potentielles arrivées, trois noms semblent se détacher: Erling Haaland, Harry Kane et Romelu Lukaku.

Si l'arrivée du Cyborg norvégien parait difficile en raison de la grosse concurrence d'autrs cadors européens, Chelsea aura également fort à faire pour s'offrir l'Anglais ou le Belge. Tottenham risque de faire de la résistance pour garder Harry Kane et l'Inter Milan ne devrait pas vouloir se séparer du très prolifique Romelu Lukaku.