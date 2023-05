Mercato: Khéphren Thuram dans la short-list de Liverpool

Le milieu de terrain niçois, international A et sélectionné pour l'Euro Espoirs pourrait découvrir la Premier League. Mais il y a pas mal d'obstacles.

Il a un nom à être né pas très loin des rives de la Mersey, et pourtant Alexis Mac Allister a bien remporté la dernière Coupe du monde avec l'Argentine. Le milieu de terrain (24 ans) brille aussi avec Brighton, aussi bien avec Graham Potter qu'avec Roberto De Zerbi et est un artisan de l'accession de Brighton en Coupe d'Europe.

L’entourage du joueur a rencontré Liverpool

Il coche donc toutes les cases pour attirer l'œil des plus grands clubs anglais, Liverpool en tête, qui doit rapidement remonter la pente après une saison décevante, terminée à la 5e place, aux portes de la Ligue des champions. Mais Mac Allister, avec qui les discussions sont très avancées, ne réglera pas tous les problèmes de Liverpool et si les Reds venaient à chercher d'autres joueurs pour renforcer l'entrejeu, Khéphren Thuram est bien placé dans la short-list, dans laquelle on retrouve aussi Manu Koné, qui brille en Bundesliga.

L’entourage de Khéphren Thuram a d'ailleurs rencontré Liverpool. Le club anglais souhaitait prendre la température et explorer une piste sur un joueur estimé en interne. Reste quand même à se mettre d'accord aussi avec Nice, propriété du groupe anglais Ineos. Le prix demandé par Nice pourrait être un frein (on parle de plus de 40 millions d’euros) si Liverpool venait à se positionner.

Liverpool n'est pas le seul sur le coup. Khéphren Thuram, qui a honoré sa première sélection en bleu en mars, est très courtisé et son profil est très apprécié de Luis Campos, le directeur sportif du PSG. Mais rien ne dit que le Portugais, embarqué pour l'instant sur la piste Manuel Ugarte, où il est en concurrence avec Chelsea, va dégainer une offre rapidement.