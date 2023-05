Mercato: Liverpool prêt à passer à l'action pour Manu Koné?

Avec de nombreux éléments en fin de contrat dans l'entrejeu, Liverpool devrait recruter un voire plusieurs milieux de terrain cet été. Selon Sport Bild, les Reds s’activeraient pour tenter de recruter Manu Koné. Mais les négociations ne s’annoncent pas faciles.

Avec les départs annoncés de James Milner, Alex Oxlade-Chamberlain et Naby Keita, Liverpool devrait voir son effectif être considérablement réduit au milieu de terrain. Malgré une place promise en Ligue Europa qui semble finalement décevante, les Reds devraient se montrer ambitieux dans leur recrutement, afin de batailler avec les ténors de Premier League pour une place en Ligue des champions la saison prochaine.

Selon Sport Bild, un élément a déjà attiré l’attention de Jürgen Klopp: titulaire au Borussia Mönchengladbach depuis deux saisons, Manu Koné (22 ans) devrait voir les Reds faire le forcing pour le recruter. Le média allemand estime qu’une offre entre 40 et 45M€ servirait de base dans les négociations. Si l’entourage du Français estime que les intentions du club anglais sont "réelles", il ne sera vraiment pas simple de le recruter.

Mönchengladbach gourmand

Conscient de la valeur du joueur, le 10e de Bundesliga n’a aucune raison de faire des concessions dans ce dossier. D’autant que l’ancien Toulousain est encore sous contrat juin 2025, et qu’une année en option peut être activée par le club. Bild rapporte que Koné pense quitter Mönchengladbach cet été mais les dirigeants veulent négocier le montant le plus élevé possible. Pour les aider, les Allemands pourraient compter sur d’autres formations pour faire monter les enchères.

Souvent à la recherche d’un milieu, Manchester United suivrait de près le Français aux 30 apparitions en Bundesliga. Né à Colombes en banlieue parisienne, le protagoniste était revenu il y a quelques semaines pour le Parisien, sur ces rumeurs de départ, et un intérêt possible du PSG: "C’est vrai que je suis Parisien, je suis né et j’ai été formé ici (au Paris FC). Il y a un lien logique. Mais que ce soit Paris ou un autre club, peu m’importe. Je veux juste jouer au football. À Mönchengladbach, je joue. Donc, si je dois partir, je penserai d’abord à jouer."