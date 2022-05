Mercato: Kita rêve de Milik à Nantes

Selon nos informations, le président du FC Nantes, Waldemar Kita, souhaite recruter Arkardiusz Milik cet été. Si l'information a été confirmée par l'entourage de la direction des Canaris, on reste cependant très prudent en interne sur ce cas.

C'est un gros dossier qui ressemble bien à Waldemar Kita en période de mercato. Le président nantais s'est mis en tête de faire un gros coup cet été, selon RMC Sport. Son nom ? Arkadiusz Milik. L'avant-centre polonais, âgé de 28 ans, appartient à l'Olympique de Marseille jusqu'en 2024.

Début mars, RMC Sport expliquait que l'attaquant pourrait difficilement repartir une saison de plus sous les ordres de l'Argentin Jorge Sampaoli, au regard des tensions ou incompréhensions que leur relation avait engendrées. L’information avait agacé en interne, car le sujet est sensible, Milik étant très apprécié des supporters marseillais.

Au sein du club, on affirme néanmoins que Milik pourrait rester, surtout avec l’argument de la Ligue des champions. "C’est un joueur sous contrat avec nous, a expliqué Longoria dans Rothen s'enflamme mercredi soir. On a eu des conversations avec lui tout au long de la saison. On veut donner de la continuité à ce projet la saison prochaine, avec ces joueurs qui nous ont porté à la deuxième place du championnat. Il est important de donner de la continuité à ce groupe. Comme je le dis toujours, entre des personnes intelligentes, l’équilibre est toujours possible." L'Olympique de Marseille devrait quand même être à l'écoute des offres éventuelles pour son attaquant, auteur de 20 buts toutes compétitions confondues cette saison.

Est-ce vraiment réalisable pour Nantes ?

Un défi à Nantes, un club qui retrouve l'Europe (Ligue Europa) la saison prochaine, à quelques mois de la Coupe du Monde au Qatar, pourrait-il intéresser le Polonais? Sous quelle forme? Un transfert entre 12 et 15 millions? Un prêt (option peu probable)? Beaucoup de questions s'entremêlent.

En attendant, l'information a été confirmée à RMC Sport par l'entourage de la direction du FC Nantes. Mais, on reste très prudent en interne sur ce cas. Le salaire exorbitant du joueur (3,5 millions d'euros net par an) est forcément un frein à la faisabilité de ce dossier.

Le FCN ne serait pas seul sur les rangs. Tuttosport indiquait il y a quelques jours que la Juventus allait se mettre en quête d'un remplaçant à Dušan Vlahović devant. Avec les possibles départs d’Alvaro Morata et de Moise Kean, la piste du Polonais était tout à fait crédible.