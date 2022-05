OM: L’avenir de Milik, un des dossiers chauds de l’été

Le numéro 9 polonais de l'Olympique de Marseille a vécu une saison en dents de scie et son avenir au club est incertain. Il était même annoncé sur le départ à divers moments de la saison. Mais la Ligue des champions et la Coupe du monde en novembre pourraient changer la donne.

La saison est terminée, et l’heure est désormais au bilan et bientôt à la gestion de certains cas épineux de l’effectif marseillais. Le dossier Arkadiusz Milik par exemple. L’attaquant polonais a vécu une saison compliquée et ses relations avec Jorge Sampaoli n’ont pas toujours été faciles.

Milik a parfois reconnu, même publiquement, ne pas comprendre les choix de son entraineur et sa réticence à l’aligner, quitte à jouer avec un faux numéro 9.

Sampaoli a de son côté émis des doutes sur le profil de Milik, qui aurait selon lui des difficultés à se fondre dans son système de jeu.

La relation Sampaoli-Milik a souvent été faite d’incompréhensions. Mais la vérité de cette relation difficile a surtout une explication purement sportive. Jorge Sampaoli a tout simplement été déçu du niveau de Milik, depuis son retour de blessure. L’Argentin estime même qu’il n’a pas su, cette saison, se montrer à la hauteur dans les grands matchs.

L'influence de la Coupe du monde en novembre

Et l’Argentin n’avait pas apprécié ses prestations contre Feyenoord, au Vélodrome, et Lyon, deux matchs qui auraient pu avoir une importance majeure à l’heure du bilan de la saison, même si la deuxième place et le dénouement heureux font désormais tout oublier.

Le Polonais, qui a forcément mal vécu cette situation, a déjà échangé à plusieurs reprises avec Pablo Longoria ces derniers temps et les deux hommes ont même déjeuné ensemble jeudi dernier en présence d’un des représentants du joueur. Milik serait partagé. Il se sent bien à Marseille et se verrait bien jouer la Ligue des champions surtout dans cette ambiance du Vélodrome, stade pour lequel il a eu un vrai coup de cœur. La Coupe du monde placée en pleine saison l’inciterait à ne pas envisager un changement de club immédiat, pour plus de stabilité et de sérénité. Le clan Milik étudiera tout de même les offres qui lui parvienne, évidemment. Ce sera la clé de l’avenir de Milik: a-t-il encore la cote dans les grands clubs européens et recevra-t-il des offres susceptibles de le faire réfléchir mais aussi d’intéresser l’OM?

Début mars, RMC Sport expliquait que l’attaquant s’imaginait difficilement repartir une saison de plus sous les ordres de Sampaoli, vu les tensions ou incompréhensions que leur relation avait engendrées. L’information avait agacé en interne, car le sujet est sensible et Milik est apprécié des supporters marseillais. Aujourd’hui, beaucoup de proches du dossier reconnaissent au minimum que "la question devra se poser et qu’un point sera fait entre toutes les parties." Au sein du club, on affirme que Milik pourrait rester, surtout avec l’argument de la Ligue des champions

"C’est un joueur sous contrat avec nous, a expliqué Longoria dans Rothen s'enflamme mercredi soir. On a eu des conversations avec lui tout au long de la saison. On veut donner de la continuité à ce projet la saison prochaine, avec ces joueurs qui nous ont porté à la deuxième place du championnat. Il est important de donner de la continuité à ce groupe. Comme je le dis toujours, entre des personnes intelligentes, l’équilibre est toujours possible."

Son avenir apparaît tout de même incertain, avec Sampaoli comme entraineur.