OM: ambitions pour le mercato, départ de Kamara, avenir de Milik... l'interview complète de Longoria

Au terme d’une saison que l’OM a terminé à la deuxième place du championnat, se qualifiant pour la Ligue des champions, le président du club, Pablo Longoria a pris le temps d’évoquer longuement la suite pour l’émission Rothen s’enflamme, sur RMC.

Bonjour président, comment allez-vous ? Comment se présente le début de mercato ?

Ça va mieux que vendredi, ça c'est sûr. On a vécu une soirée très intense sur le plan émotionnel après un peu de célébration. Le début de semaine a été un mélange de joie et de fatigue, mais on est déjà focalisé pour commencer à travailler et organiser le mercato.

L’objectif est-il de prolonger Jorge Sampaoli, à qui il reste un an de contrat ?

Parler de Jorge Sampaoli, c’est parler d’un grand coach, qui a réalisé un travail extraordinaire tout au long de la saison. Il est important de dresser le bilan de la saison, on l’a déjà fait. On a beaucoup analysé cela ces dernières semaines, les choses qu'on a bien faites, celles qu’on peut améliorer. Il y a beaucoup d’autocritique à l’intérieur du club. Notre niveau d’exigence est élevé. L’intention du club est de donner de la continuité à ce projet. On doit tendre vers la stabilité, ce qu’il n’est pas toujours aisé de trouver dans le football. Il faut trouver de la logique, de la continuité, de la régularité dans la prise de décision.

Votre intention est donc de le prolonger...

Jorge Sampaoli est une personne fondamentale pour le projet.

Il a envie d’un recrutement digne de ce nom pour améliorer l'équipe et ne pas faire que de la figuration en Ligue des champions la saison prochaine...

C’est évident, surtout que pour nous, c’est très important d’avoir de la compétitivité en Ligue des champions. C’est l’un de nos objectifs. On connaît la difficulté historique des clubs français qualifiés en Ligue des champions à avoir de la régularité et à enchaîner les compétitions, entre le championnat, la Ligue des champions… Le niveau d’exigence de la Ligue des champions, pas seulement physique mais surtout mental, est très important. Il faut être bien préparé mentalement pour être compétitif en Ligue des champions et régulier en championnat. Il sera donc important d’avoir des joueurs à la hauteur des exigences du club. Les commentaires de Jorge Sampaoli ne me gênent pas. Ils reflètent le niveau d’exigence que l’on a nous aussi en interne.

Discutez-vous avec Arsenal pour obtenir le transfert définitif de William Saliba ?

On a eu beaucoup de conversations où il était question d’analyser la saison de William Saliba, notamment lors des dernières journées. Il sort d’une saison extraordinaire, avec un nombre de matchs disputés parmi les plus élevés d’Europe. Il a en plus rejoint l’équipe de France, ce qui est incroyable à son âge. On a beaucoup discuté en interne de ce qu’on peut faire, pour savoir quelles sont les possibilités. On respecte son club, on doit remercier Arsenal. C’est un club ami qui nous a beaucoup aidé lors du dernier mercato. On entretient de très bonnes relations. Il faut se parler, voir s'il y a la possibilité de trouver un accord entre les clubs, il y a la volonté du joueur, la volonté du club... Mais il faut surtout respecter Arsenal.

L’OM est-il capable de mettre 30 millions sur la table pour Saliba si jamais Arsenal est d’accord ?

Je ne parle pas de chiffres, ni de prix. Il existe différentes stratégies, différentes façons de conclure des opérations. Il faut surtout tomber d’accord s’il y a des possibilités de pouvoir avancer. En France, je me rends compte qu’on parle beaucoup des prix de transfert. Les opérations sont beaucoup plus compliquées que de parler seulement d’un prix fixe de transfert. Parce que ce n’est pas la même chose que de payer 60 millions d'euros en cash ou 60 millions d’euros en six ou sept ans.

William Saliba ne vous a-t-il pas tendu la perche avec cette déclaration ?

Tout le monde connaît la valeur du joueur. Nous n’allons pas la découvrir, mais dans le football il y a beaucoup de conversations. Il faut respecter tout le monde. Parce que, finalement, quand Arsenal a pris William Saliba à Saint-Etienne, ils ont fait un gros effort économique pour un jeune joueur. Dans le football, tout est une question de respect et d’équilibre entre tout le monde.

Beaucoup de paroles données n'ont pas été respectées

S’il ne devait y avoir qu’un seul échec dans la saison de l’OM, ce serait peut-être dans la relation entre Sampaoli et Milik. Arkadiusz Milik peut-il rester une saison supplémentaire à Marseille ?

C’est un joueur sous contrat avec nous. On a eu des conversations avec lui tout au long de la saison. On veut donner de la continuité à ce projet la saison prochaine, avec ces joueurs qui nous ont porté à la deuxième place du championnat. Il est important de donner de la continuité à ce groupe. Comme je le dis toujours, entre des personnes intelligentes, l’équilibre est toujours possible.

Le club avait-il les moyens de conserver Boubacar Kamara ? Regrettez-vous de ne pas avoir réussi à lui faire changer d'avis ?

Dans la vie, il faut toujours respecter les choix personnels. On m’a beaucoup posé cette question, et pas seulement pour Kamara. Mais dès qu’il s’agit d’un joueur libre, je dis toujours qu’il faut respecter les décisions personnelles de tous les joueurs. Nous avons des regrets au sein du club, moi aussi. Je dis toujours que je n'ai jamais perdu un joueur libre dans ma carrière. On a beaucoup discuté avec son entourage en offrant plusieurs possibilités. Mais la liberté individuelle de chacun de prendre des décisions sera toujours respectée. Même s’il faut rappeler une chose: c'est compliqué dans le monde du football actuel. C’est une tendance depuis deux ou trois saisons: de plus en plus de joueurs partent libres de leur club formateur à l’issue de leur contrat, et ce n’est pas une bonne tendance pour le football en général. Ce sujet fait l’objet de discussions entre dirigeants du football européen. C'est une tendance de plus en plus dangereuse. Et surtout, c’est un choix individuel et c'est un joueur qui était très investi pour le projet cette saison. Il a réalisé une fin de saison énorme, conscient du risque de blessure que les joueurs qui partent libres prennent avec ce niveau d’engagement. Son niveau de performance lors du dernier mois de compétition a été l’une des clés qui nous a permis d’atteindre nos objectifs.

Est-il vrai que l’agent de Kamara vous a appelé fin décembre pour vous informer que le joueur ne partirait pas libre ?

Je n’aime pas parler des conversations privées et de leur contenu. J'ai foi dans le respect entre les personnes. Mais dans la vie, je crois aussi à la parole donnée. Et ici, il y a eu beaucoup de paroles données qui n’ont pas été respectées.

L’OM est-il déjà en train de travailler sur des dossiers en attendant le verdict du TAS concernant Pape Gueye ?

On doit améliorer l’effectif, on doit être exigeant. Un certain nombre de joueurs sont partis, on doit les remplacer. Pour permettre à l’équipe de tourner, d’impliquer tous les joueurs dans une rotation. Mais notre objectif est surtout de construire un projet sur le long terme, avec des profils adaptés à Jorge Sampaoli. Cela fait plusieurs semaines désormais que l’on a commencé à travailler sur différentes pistes. Nous sommes à la recherche de joueurs offensifs, de milieux de terrain avec le départ de Kamara. Pour certains postes, c’est évident. Mais on cherche toujours à voir comment on peut améliorer cet effectif.

Steve Mandanda va-t-il partir ?

Il a un contrat avec le club. C’est un joueur très important. Il a joué un rôle très important en fin de saison pour le bien du groupe, la performance. Le niveau de performance de Pau (Lopez) tout au long de la saison est extraordinaire. Pendant un moment, il a été le gardien en Europe avec le plus de clean-sheet. Comme dirigeant, je suis fier d’avoir cette concurrence entre les gardiens, d’avoir des gardiens d’un niveau aussi extraordinaire. Mais c’est une question à laquelle il faut qu’on réfléchisse: quel est le rôle du gardien ? La gestion des gardiens est l’un des problèmes les plus difficiles à résoudre dans le football actuel. Il y a vingt ans, on avait un rôle de gardien très clair et un rôle de deuxième gardien. Depuis cinq ans, la donne n’est plus tout à fait la même. Et dans beaucoup de clubs européens, notamment de haut niveau, ce type de gestion est très compliqué à mettre en place. Prenons l’exemple de l’Inter, avec Handanovic et Radu. Radu, il joue un match de toute la saison à cause d’une erreur importante. Quelle est la meilleure gestion des gardiens de football ? C’est difficile de répondre à cette question.

Dans la grande majorité des grands clubs, il y a quand même un gardien n°1 et un n°2, non ?

À la Juventus j’ai joué avec Buffon pendant de nombreuses saisons. Buffon, il faisait 15 matches, 10 matches, Szczesny faisait son match, Neto aussi. Cela dépend du niveau des gardiens que tu as, et surtout du respect que tu as pour tes gardiens.

Quelle grosse surprise peut-il y avoir lors de ce mercato ?

De plus en plus, en France, on aime le mercato, c’est très italien! Je ne vais pas donner de noms. On travaille tous les jours à l’intérieur du club avec les scouts, David Friio (directeur technique), et on a déjà des conversations quotidiennes avec Jorge Sampaoli. Ce qu’on peut promettre, c’est beaucoup de travail avec des profils très adaptés à Jorge Sampaoli. On va essayer d’améliorer encore le niveau de cet effectif.

Avez-vous senti la passion de Frank McCourt pour l’OM grandir ?

Depuis que je suis arrivé au club, Frank McCourt est une personne très investie sur le projet. Il m’a donné personnellement beaucoup de confiance, beaucoup de courage pour faire des choses. C’est lui qui voulait absolument venir pour le dernier match de la saison, partager ces moments avec sa famille. Je considère que, pour lui, vivre ce type de moments dans le monde du sport, dans le monde du football, à côté de sa famille, c’est incroyable. Avant le match, il voulait absolument parler avec Sampaoli, lui donner de la confiance. Quand tu possèdes un club, c’est pour vivre de tels moments, ce type d’émotions. Son niveau d’investissement dans le club est récompensé par des soirées comme celle-ci. Personnellement, en tant que président, je suis content qu’il ait pu vivre ce type d’émotions.