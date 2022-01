Mercato: l’AC Milan fonce "au sprint" sur Kolo Muani

Selon la Gazzetta dello Sport, l’AC Milan s’est positionné pour tenter de recruter Randal Kolo Muani, qui quittera Nantes à la fin de son contrat l’été prochain. L’Eintracht Francfort est très bien placé sur ce dossier mais les Lombards tentent de doubler le club allemand.

L’avenir de Randal Kolo Muani (23 ans) agite le mercato européen. L’attaquant français sera libre à l’issue de la saison et quittera Nantes mais sa prochaine destination est encore inconnue. Selon les informations de RMC Sport, un départ en Allemagne tient la corde même si le joueur hésite entre trois challenges. L’Eintracht Francfort fait partie des pistes très crédibles mais rien n’est encore bouclé. Une chose est sure: Kolo Muani ne quittera pas Nantes cet hiver et terminera la saison dans les Pays de la Loire.

L’AC Milan veut accélérer

Un autre prétendant de poids aimerait faire venir l’international Espoirs français. Selon la Gazzetta dello Sport, l’AC Milan s’est en effet positionné pour attirer le joueur l’été prochain. Les Rossoneri suivent le joueur depuis un certain temps et sont déterminés à accélérer "au sprint" pour griller la concurrence sur ce dossier.

Le natif de Bondy, comme Kylian Mbappé, signe une nouvelle saison remarquée avec le FCN (7 buts en 18 matchs de Ligue 1) dans le sillage de son dernier exercice accompli (9 buts en 37 rencontres de championnat). Il a même tapé dans l’œil de Thierry Henry, ancien attaquant star d’Arsenal, de l’équipe de France et du Barça désormais consultant pour Amazon Prime Vidéo, qui avait comparé sa gestuelle à celle de Nwankwo Kanu lors de son but face à Angers.

"Je suis directement allé voir des vidéos, avait confié "RKM" quelques semaines plus tard. J’ai pu voir que c’était un joueur très à l’aise techniquement. Ça m’a fait plaisir. J’aime dribbler et faire des feintes. Ce but face à Angers, c’est de l’instinct." Kolo Muani pourrait encore imiter l’ancien attaquant nigérian dans quelques mois en rejoignant, comme lui, Milan (Kanu a porté le maillot de l’autre club lombard, l’Inter entre 1996 et 1998). Mais rien n’est encore fait.