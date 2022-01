Mercato: le Barça et le Real Madrid en "guerre" ouverte pour Haaland

Le dossier Erling Haaland affole l’Espagne ces dernières heures. Le FC Barcelone et le Real Madrid ont enclenché une lutte à distance pour tenter de recruter l’attaquant de Dortmund l’été prochain. Une situation qui crée quelques tensions en coulisses.

Le clasico ne se joue pas que sur le pré. Il peut aussi se dérouler dans les bureaux. C’est le cas actuellement en Espagne, où le FC Barcelone et le Real Madrid se disputent Erling Haaland. Les deux géants de Liga tentent de boucler le recrutement de l’attaquant de Dortmund pour l’été prochain. Le Borussia aurait prié sa star de prendre une décision avant la fin janvier et les discussions sont en cours entre les différentes parties.

Laporta à bloc, Perez déterminé

Rien n’assure encore qu’Haaland débarquera de l’autre côté des Pyrénées à la fin de la saison, mais l’affaire fait énormément de bruit. Forcément. Jusqu’à créer quelques tensions entre le club catalan et celui de la capitale. Selon Marca, la "guerre" est ouverte entre le Barça et le Real à ce sujet. Le média pro-Real explique que Laporta ferait tout pour éviter que le buteur norvégien s’engage avec les Merengue, qui pourraient récupérer librement Kylian Mbappé, possèdent déjà Karim Benzema et assistent à l’éclosion de Vinicius Jr.

Le président du Barça aurait récemment rencontré à deux reprises Mino Raiola, l’agent d’Haaland. En face, Florentino Perez, décrit comme plus discret dans sa communication, aurait bien l’intention de convaincre l’avant-centre de 21 ans. Même si la priorité du Real reste de recruter Mbappé, la possibilité de lui associer Haaland (et donc de couper l’herbe sous le pied du Barça) est sur la table.

Haaland ok pour rejoindre le Barça?

Des discussions seraient également en cours avec le Borussia (qui a confirmé l’intérêt madrilène) et Raiola. D’autant que la Maison Blanche s’apprête à alléger sérieusement sa masse salariale avec les départs programmés d’Isco, Gareth Bale et Marcelo dans quelques mois.

AS confirme que le Real est également sur le coup pour Haaland, mais relaie tout de même les informations de Deportes Cuatro, selon lesquels le Norvégien aurait donné son accord au Barça, à condition que le club culé trouve les fonds pour réaliser l’opération. En précisant que des clubs de Premier League seraient également sur le coup...