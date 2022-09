Mercato: l’accueil triomphal des supporters de Galatasaray pour Icardi

L’officialisation du prêt de Mauro Icardi à Galatasaray est imminente. Arrivé en Turquie ce mercredi soir, le futur ancien buteur du PSG a eu un aperçu de la ferveur des fans du club turc qui sont venus en nombre pour célébrer sa venue.

Les fans de Galatasaray fondent de très grands espoirs sur Mauro Icardi. Comme souvent, la venue d’un grand nom du foot attise les foules en Turquie. Le cas du futur ancien buteur du PSG ne fait pas exception, et ce dernier n’a pas tardé à s’en rendre compte.

>> Les infos merctao EN DIRECT

À peine arrivé en Turquie pour rendre officiel son prêt d’un an, l’Argentin a pu voir à quel point il était désiré par les fans de Galatasarary. C’est tout sourire que le joueur de 29 ans a participé à la communion avec ceux qui ont fait le déplacement à l'aéroport. En plus d’accompagner ces derniers dans les chants, l’international et sa femme Wanda Nara ont même dansé sur les chants turcs. Même si l’annonce n’est pas encore officielle, Icardi a posé avec une écharpe aux couleurs du club.

Le PSG vide son loft

Si en Turquie on célèbre comme il se doit la venue d’un joueur qui a longtemps été considéré comme un des meilleurs à son poste, on se réjouit peut-être tout autant à Paris d’avoir enfin réussi à dégraisser son effectif. Peu efficace face au but et invisible dans le jeu, Icardi n’avait plus vraiment d’avenir à Paris, le coach Christophe Galtier l’ayant même publiquement poussé vers la sortie.

Cela fait plusieurs semaines que Galatasaray est annoncé sur les traces de l’Argentin, mais les négociations pour ficeler les contours du prêt ont pris du temps. Après avoir été mis dans le loft parisien, l’ex Intériste va pouvoir grapiller du temps de jeu, et surtout montrer à son nouveau et ex club qu’il n’a rien perdu de ses qualités de finisseur. Au vu de l’engouement autour de son arrivée, les fans turcs n’attendent que ça. Eux qui comptent déjà des buteurs réguliers avec Dries Mertens et Bafétimbi Gomis.