Mercato: l'ancien Parisien Bahebeck signe dans un club en Bolivie

Trois ans et demi après son départ du PSG, Jean-Christophe Bahebeck poursuit sa carrière loin de son club formateur. L’ancien international Espoirs s’est engagé en faveur de l’Atlético Palmaflor, dans le championnat de Bolivie.

Près d’un an après son dernier match, Jean-Christophe Bahebeck va bientôt pouvoir retrouver les terrains. L’ancien attaquant parisien s’est engagé en Bolivie, à l’Atlético Palmaflor, alors que sa dernière apparition remonte au 20 mars 2021 avec le Partizan Belgrade, dans le championnat serbe. Libre de tout contrat depuis le 1er janvier, il signe donc dans le huitième club de sa carrière.

Prêté cinq fois par le PSG

Comme annoncé par le site spécialisé Lucarne Opposée et confirmé par le joueur de 28 ans dans une vidéo, Bahebeck s’engage dans le 9e du dernier championnat de Bolivie, une semaine avant sa reprise. "Bonjour à tous dans la ville de Cochabamba et dans mon nouveau club de Palmaflor. J’espère que vous allez bien, j’ai une très belle impression d’être en Bolivie et de bientôt jouer dans mon nouveau club, mes nouvelles couleurs, se réjouit l’attaquant. J’espère que vous serez tous derrière moi, je ferai le maximum et donnerai tout pour pouvoir vous satisfaire. À très vite !"

Formé au PSG, Bahebeck avait été prêté cinq fois au cours de son aventure dans la capitale, respectivement à Troyes, Valenciennes, Saint-Etienne, Pescara et Utrecht avant de rejoindre définitivement le club néerlandais en 2018 en ayant disputé seulement 53 rencontres avec Paris. Deux ans plus tard, il avait rejoint le Partizan Belgrade avant donc de découvrir le continent sud-américain.