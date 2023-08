Mercato: L'"échange" Touré-Meïté prend forme entre Lorient et l'OM

C'est le dernier dossier du mercato côté marseillais.

Longoria avait indiqué à la mi-journée qu'il ne restait que l'opération Meïté-Touré en cours et qu'à part cela, le mercato olympien était "terminé". Comme indiqué mercredi par RMC Sport, "l’échange" entre Bamo Meïté et Isaak Touré est sur le point de se conclure entre Lorient et l’OM. Les différentes parties travaillent sur un contrat de 5 ans pour les jeunes joueurs de 20 et 21 ans. Des détails sont encore à régler mais les deux joueurs ont été autorisés à voyager pour leurs formalités respectives.

