Mercato: l’improbable annonce de Vieri sur l’avenir de Haaland

Dans un live twitch, Christian Vieri a fait une annonce sur l’avenir de l’attaquant du Borussia Dortmund, Erling Haaland. Pour lui, le Norvégien sera le prochain galactique du Real Madrid, dès la saison prochaine. Une annonce qui a enflammé la presse espagnole.

Ce pourrait être une véritable bombe que vient de lâcher Christian Veiri. L’italien a confié que "Haaland allait à Madrid à 100 %. C'est ce qu'ils me disent, mais je ne sais pas si c'est vrai", a-t-il déclaré dans un live twitch qui a rassemblé plus de 100 000 personnes, sans préciser quelles étaient ses sources.



Antonio Cassano était également présent sur le live a de son côté confié que "l’attaquant norvégien serait la cible prioritaire du Bayern Munich l’été prochain." L’avenir d’Erling Haaland, qui est sous contrat jusqu’en juin 2024 avec le Borussia Dortmund, agite toute l’Europe, d’autant plus qu’il disposera d’une clause de 75 millions d’euros à l’issue de la saison. L’attaquant norvégien de 21 ans, a déjà joué 46 matchs de Bundesliga pour 43 buts marqués sans oublier 16 matchs de Ligue des champions avec 20 buts au compteur.

Une nouvelle génération de Galactiques au Real ?

Après cette déclaration, As ajoute que le club de la capitale espagnole souhaite accueillir une nouvelle génération de Galactiques la saison prochaine. Toujours selon le média espagnol, la Maison Blanche a coché les noms de Mbappé, Haaland, Lewandowski et Pogba.



Le mercato 2021, qui a vu Lionel Messi rejoindre le PSG et Cristiano Ronaldo revenir à Manchester United, a fermé ses portes, il y a quelques jours mais le prochain marché des transferts estival s’annonce déjà palpitant.