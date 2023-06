Mercato: l’OM devrait perdre Kolasinac, en partance pour la Serie A

Selon le journaliste italien Fabrizio di Marzio, le défenseur bosnien Sead Kolasinac, en fin de contrat à l’OM, va rejoindre l’Atalanta Bergame.

Sead Kolasinac devrait vivre ce vendredi sa dernière journée en tant que joueur de l’Olympique de Marseille. Arrivé libre à l’OM en janvier 2022, son contrat d’un an et demi expire ce 30 juin. D’après Fabrizio di Marzio, journaliste italien spécialisé dans les infos mercato, le défenseur international bosnien (53 sélections) devrait rejoindre la Serie A et l'Atalanta, avec qui il aurait un accord.

Un coup dur pour l'OM

L'ancien joueur d'Arsenal serait attendu la semaine prochaine à Bergame pour finaliser son contrat. Une mauvaise nouvelle pour le club phocéen qui espérait prolonger le défenseur, auteur d’une belle fin de saison, lui qui aura inscrit 4 buts et délivré une passe décisive lors du dernier exercice.

Après la Bundesliga (Schalke), la Premier League (Arsenal) et la Ligue 1 (OM), le joueur de 30 ans devrait donc découvrir un quatre championnat avec la Serie A.