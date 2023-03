OM: Malinovskyi, Kolasinac, Bailly, Sanchez... Quel avenir pour les joueurs prêtés ou en fin de contrat ?

Sept joueurs de l’effectif actuel de l’OM dépendent d’une option d’achat ou sont en fin de contrat en juin prochain. Le club olympien devrait profiter de la prochaine trêve internationale pour faire le point avec les joueurs concernés, mais il a, selon nos informations déjà une idée assez précise de l’avenir de chacun d’entre eux.

· Malinovskyi est olympien

Ruslan Malinovskyi. L’option d’achat s’apparentait plus à une obligation d’achat puisqu’elle était conditionnée… au maintien de l’OM en Ligue 1. Le milieu de terrain ukrainien est donc olympien. Pour l’anecdote, il reste d’ailleurs 11 journées de championnat et l’OM compte 33 points d’avance sur le premier relégable. Malinovskyi peut donc déjà être considéré comme un joueur 100% marseillais, et personne n’en doutait. Le joueur se plaît à l’OM, ses prestations globalement bonnes et prometteuses ont conforté les dirigeants et Igor Tudor dans l’idée qu’il s’agissait d’un vrai renfort pour les saisons à venir, et à un prix très correct (10 millions d'euros + 3 de bonus).

>> Toutes les infos mercato en direct sur RMC Sport

· Kolasinac vers une prolongation

Sead Kolasinac. Le Bosnien est en fin de contrat en juin mais l’OM veut le garder dans son effectif. Son profil très complet – de défenseur rugueux à buteur parfois précieux –, son état d’esprit et son professionnalisme ont fait de lui un joueur important d’Igor Tudor. Pablo Longoria estime qu’il est primordial d’avoir ce type de joueur dans un vestiaire. Les dirigeants discutent actuellement avec ses représentants pour une prolongation de contrat. Kolasinac se sent bien à Marseille et se verrait bien rester.

· Ruben Blanco de retour à Vigo

Ruben Blanco. Le gardien espagnol devrait quitter l’OM en fin de saison. Blanco est sous contrat avec le Celta Vigo jusqu’en 2027 et le club galicien envisage de le récupérer dans son effectif. Marseille n’insistera pas.

· Kaboré apprécié, mais trop cher

Issa Kaboré. La tendance est également à un départ. L’option d’achat fixée par Manchester City est hors de prix (20 millions d’euros). L’OM ne compte pas l’acheter, même à un prix inférieur. La deuxième partie de saison de l’ancien Troyen est pourtant un peu plus intéressante: Kaboré entre dans la rotation du coach croate avec quelques entrées en jeu qui ont plu à Igor Tudor. La seule option pour le conserver une année de plus serait que le club anglais accepte de le prêter une saison supplémentaire. Mais l’OM doute que cette solution soit envisageable, vu le peu de temps de jeu dont a bénéficié le défenseur international burkinabé à Marseille sur cette saison.

· Bailly va partir

Éric Bailly. L’aventure olympienne a malheureusement des allures d’échec pour le joueur prêté par Manchester United. La levée de son option d’achat dépend de deux conditions: que l’OM se qualifie en Ligue des champions, ce que tout le monde souhaite au club, et que dans le même temps Bailly dispute 50% des matchs de l’OM en championnat. L’Ivoirien a participé pour le moment à 10 rencontres. Difficile d’imaginer Igor Tudor, déçu de ses performances, l’aligner ou le faire entrer en jeu sur 9 des 11 derniers matchs de la saison. L’OM assure qu’il s’agit d’un choix de l’entraineur qui n’est pas conditionné par son contrat. Souvent blessé, longuement suspendu en janvier et février, Bailly pourra rendre service en fin de saison. Les dirigeants le savaient fragile mais avaient tenté un pari car ils apprécient ses qualités, son expérience et son profil. Mais Bailly est trop rarement à 100%, son salaire est conséquent et l’OM ne le conservera pas.

· Nuno Tavares trop irrégulier, mais son cas n’est pas totalement figé

Nuno Tavares. Son cas n’est pas totalement figé mais les récentes prestations du piston portugais auraient un peu refroidi l’OM. Capable du meilleur comme du pire, Tavares a souvent séduit par son apport offensif grâce à sa puissance côté gauche et à ses nombreux buts marqués (6 buts en Ligue 1). Mais il a aussi montré de vraies lacunes défensives et pas mal de difficultés face à des équipes de haut niveau. Il lui restera en juin deux ans de contrat avec Arsenal. L’OM n’imagine pas les Gunners prêter à nouveau son joueur. Le club anglais cherchera plutôt à le vendre. Tavares a néanmoins un potentiel intéressant et une grande marge de progression, donc l’OM pourrait rester à l’affût en cas d’opportunité et de bonne affaire à réaliser avec ce joueur qui a déjà affirmé se sentir bien à Marseille. Il faudrait d’abord que Tavares réalise une grande fin de saison car son manque de régularité et ses sauts de concentration agacent.

· Alexis Sanchez, décision en fin de saison

Alexis Sanchez. Difficile d’affirmer aujourd’hui que le buteur chilien sera encore à Marseille la saison prochaine. Une deuxième année peut être activée d’un commun accord, mais son avenir dépend avant tout d’une qualification de l’OM pour la prochaine Ligue des champions, c’est une certitude. L’ancien attaquant du Barça, d’Arsenal et de l’Inter a aussi fait savoir qu’il voulait évoluer dans un OM capable de jouer le titre. Il est aussi conscient qu’il doit beaucoup au club olympien, qui l’a relancé dans une ambiance chaude comme il les aime. Un point entre les dirigeants et ses représentants est prévu en fin de saison. La discussion ne sera pas financière, mais sportive. Quelles ambitions pour l’OM? Et quel rôle pour le Chilien? Alexis s’est senti parfois isolé à la pointe de l’attaque marseillaise et Igor Tudor aura son mot à dire, lui qui pour le moment rechigne à associer le Chilien à Vitinha, à qui il faudra bien faire une place la saison prochaine. Dossier à suivre. Alexis Sanchez n’aurait pas encore pris de décision définitive sur son avenir.