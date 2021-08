Mercato: l'OM fait face à la concurrence de l'Atalanta pour Lirola

Selon Sky Italia, l'Atalanta Bergame pense à Pol Lirola pour renforcer son couloir droit cette saison. Une mauvaise nouvelle pour l'OM, qui aimerait récupérer le jeune latéral espagnol de la Fiorentina.

C’est un dossier sur lequel l’OM travaille depuis plusieurs semaines. En quête d’un latéral droit, le club phocéen aimerait faire revenir Pol Lirola, qui avait été prêté pour six mois par la Fiorentina la saison dernière. Solide défensivement, percutant et porté sur l’offensive avec une belle qualité de centre, l’Espagnol, qui fête ce vendredi ses 24 ans, avait rapidement convaincu André Villas-Boas, puis Nasser Larguet et Jorge Sampaoli, disputant au total 22 matchs toutes compétitions confondues, entre janvier et mai, sous le maillot marseillais.

L'Atalanta à l'affût

Revenu à la Fiorentina, il sait qu’il ne sera pas bradé par ses dirigeants et que l’OM va devoir se montrer convaincant pour le récupérer. Surtout qu’il y a de la concurrence. Car selon Sky Italia et le journaliste Gianluca Di Marzio, l’Atalanta Bergame pense à Lirola pour renforcer son couloir droit et compenser la blessure du piston néerlandais Hans Hateboer, touché au cinquième métatarsien du pied gauche et possiblement absent plusieurs semaines. Le club entraîné par Gian Piero Gasperini, qui va disputer la Ligue des champions, s’intéresserait également à l’international italien Davide Zappacosta, prêté la saison dernière au Genoa et que Chelsea aimerait voir partir.

Il avait d’ailleurs été proposé à l’Inter Milan dans le cadre des négociations pour Romelu Lukaku. Pas parvenu à se faire une place chez les Blues, Zappacosta connaît bien l’Atalanta pour y être passé en 2011-2012 et surtout lors de la saison 2014-2015. Peut-être une bonne nouvelle pour l’OM, qui semble avoir fait de Lirola sa priorité au poste de latéral droit. A en croire Gianluca Di Marzio, Marseille aurait transmis une nouvelle offre à la Viola ces dernières heures.