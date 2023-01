Mercato: l’OM n’y croit plus trop pour Moffi... et attend une offre plus importante de Lorient pour Dieng

L’OM a décidé de ne pas insister dans le dossier Terem Moffi, avec qui Nice est toujours en train de négocier. Concernant le départ de Bamba Dieng, l’offre de Lorient ne convient pour l’instant pas aux dirigeants phocéens.

Le mercato offre parfois quelques renversements de situation mais l’OM n’a plus trop d’espoir dans le dossier Terem Moffi. Le joueur n’est pas très chaud pour signer à Marseille. Les dirigeants olympiens ont rapidement regretté de ne pas avoir senti chez l’attaquant nigérian ce véritable enthousiasme à l’idée de jouer pour l’OM. Et Marseille a décidé de ne pas insister.

Malgré le déplacement de Pablo Longoria à Lorient, mardi, les relations ont parfois été compliquées ces derniers jours entre le président de l’OM et les représentants du joueur, et ce manque de fluidité entre les deux parties ne facilite pas les négociations.

L'OM travaille sur d'autres dossiers dans le secteur offensif

Selon nos informations, Pablo Longoria et le directeur du football Javier Ribalta sont en train de travailler sur d’autres dossiers dans le secteur offensif, surtout qu’à l’heure actuelle un départ de Bamba Dieng reste une vraie possibilité. L’attaquant sénégalais souhaite signer à Lorient où il a passé sa visite médicale. La particularité détectée au genou chez le joueur, comme ce fut le cas à Nice l’été dernier, ne remettrait pas en cause totalement le transfert. La crainte est simplement que Lorient soit tenté de s’en servir pour faire baisser le prix du transfert, ce que ne veut pas entendre le président olympien.

Pour le moment, l’offre lorientaise ne satisfait pas du tout l’OM. Si Lorient ne paie pas 10 millions d’euros pour Dieng, Marseille n’acceptera pas le transfert et demandera au joueur de rapidement rentrer pour réintégrer l’effectif de l'Olympique de Marseille. L’OM possède également d’autres offres, notamment en provenance d’Angleterre, pour son jeune attaquant.

Pas vraiment d'inquiétude pour le genou de Dieng

Les relations sont tout de même plutôt correctes entre Lorient et l’OM, et le souci au genou n’inquièterait pas outre mesure les Merlus. Une nouvelle offre du club breton est attendue prochainement. Le champion d’Afrique et son agent ont d’ailleurs fait passer le message à Pablo Longoria: ils n’envisagent à aucun moment de rentrer sur Marseille pour jouer à l’OM. Dieng veut évoluer à Lorient où il estime qu’il pourra avoir du temps de jeu et poursuivre sa progression.

Nice confiant pour Moffi

Concernant Moffi, Nice est toujours confiant. Le joueur et son entourage échangent régulièrement avec Florent Ghisolfi le directeur sportif et l’entraîneur Didier Digard. Moffi privilégie Nice depuis le début... Et les négociations entre Lorient et le club azuréen se poursuivent. Le Gym, qui joue la montre pour ne pas surpayer l’attaquant, pense que Lorient bluffe en faisant croire qu'ils veulent le garder.