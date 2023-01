Moffi-Dieng: le bras de fer entre Nice et l’OM se poursuit

Nice et l'OM sont à la lutte pour tenter d'attirer l'attaquant de Lorient Terem Moffi. Si Marseille fait tout pour le convaincre, le buteur a une préférence pour les Aiglons, prêts à augmenter leur offre. De cette opération dépend le départ de Bamba Dieng pour les Merlus... mais lui veut partir quoi qu'il arrive.

L’OGC Nice va augmenter son offre et proposer à Lorient la somme que le club souhaitait depuis le début des négociations pour Terem Moffi, à savoir 30 millions d'euros (25 + 5 de bonus). Florent Ghisolfi s’est rendu en personne à Lorient pour convaincre Loïc Féry ne pas se faire doubler par l'OM qui, involontairement, fait le jeu de Lorient pour faire monter les enchères.

Le club olympien propose dans la balance Bamba Dieng, qui attend le feu vert de son club pour passer sa visite médicale et rejoindre les Merlus. Un contrat de quatre ans et demi l’attend. Le Sénégalais a trouvé un accord avec Lorient, comme révélé par RMC Sport. Il est même en Bretagne depuis mardi soir. Un émissaire du FC Lorient est venu le chercher à Marseille.

Longoria a tout tenté pour Moffi

Mardi, c’est le président de l’OM, Pablo Longoria, qui a fait le déplacement à Lorient pour tenter de convaincre Terem Moffi. Les deux hommes se sont rencontrés et ont échangé. Le président de l’OM espérait que le Nigérian puisse monter dans l’avion pour venir à Marseille. Après réflexion, le buteur n’a pas répondu favorablement à cette invitation. Selon nos informations Terem Moffi veut toujours rejoindre Nice, ce qui complique les choses puisque pour Marseille, les dossiers Dieng et Moffi sont liés. Le Sénégalais, lui, est bien déterminé à jouer pour les Merlus coûte que coûte.

Du côté de l’OM, on dit être encore en réflexion. Ce qui traduit un certain agacement, lié à l’incertitude sur ce que vaut vraiment Moffi et le fait que Dieng est déterminé à quitter Marseille quoi qu’il arrive.