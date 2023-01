EN DIRECT - Mercato: l'Atlético prêt à relancer un joueur du Barça en janvier?

Bientôt la fin du mois de janvier et du mercato hivernal. Avant la clôture, les clubs cherchent encore à renforcer leur effectif et certains joueurs espèrent trouver une porte de se relancer. Entre volonté de rebondir et nouveaux défis, les derniers jours de la fenêtre hivernale s'annoncent rythmés. Toutes les infos et rumeurs du marché des transferts, c'est en direct commenté sur le site et l'app RMC Sport.

Lyon vise un joueur de Tottenham en cas de départ de Gusto Selon le Daily Mail, Lyon s'intéresse à Djed Spence (22 ans), arrière droit de Tottenham en cas de départs de Malo Gusto (19 ans) à Chelsea. L'OL souhaiterait un prêt jusqu'à la fin de la saison du joueur qui a rejoint les Spurs l'été dernier en provenance de Middlesbrough après un prêt à Nottingham Forest. Brentford, Southampton et Leicester seraient aussi sur le coup. Le défenseur anglais n'a disputé que six matchs cette saison, dont quatre entrées en jeu d'une ou deux minutes en Premier League.



Barça: l'Atlético prêt à relancer Ferran Torres ? Pas au mieux cette saison avec le Barça, Ferran Torres pourrait être amené à quitter la Catalogne pendant le mercato hivernal. Selon les informations du journal Sport, l'Atlético de Madrid songerait à se positionner pour l'ailier espagnol de 22 ans et a déjà pris des renseignements sur situation au moment de boucler l'arrivée de Memphis Depay.



Mais si les Colchoneros ne semblent pas prêts à faire des folies pour le recruter, Barcelone ne lâchera pas gratuitement un joueur recruté pour 55 millions d'euros à Manchester City en janvier 2022.



OL: la position tranchée du Losc pour Faivre Le mercato s'emballe dans la dernière ligne droite de ce mois de janvier. Côté OL, le départ de Romain Faivre est envisagé et le Losc semble une destination possible. Mais le président des Dogues, Olivier Létang, a assuré le contraire. Lors de voeux du club nordiste pour 2023, le dirigeant des Dogues a aussi confirmé l'arrivée de Benoît Costil, qui va venir remplacer numériquement Leo Jardim. L'ancien gardien de Rennes fera office de doublure du jeune Lucas Chevalier. >> Tous les éléments à lire là



L'OL veut Skhiri, Joao Gomes ne viendra pas L'Olympique Lyonnais cherche du renfort au milieu de terrain en cette fin de mercato. Une recrue qui ne se nommera pas Joao Gomes, qui privilégie Wolverhampton. Selon les informations de RMC Sport, Lyon s'est positionné sur l'international tunisien de Cologne, Ellyes Skhiri.



OM: Dieng déterminé à rejoindre Lorient Visite médicale passée, accord avec Lorient trouvé...et pourtant Bamba Dieng n'a pas encore signé avec les Merlus. Toujours en Bretagne, l'attaquant de l'OM attend un accord du club phocéen avec les Bretons. Marseille ne lui a pas encore officiellement donné son feu vert mais on se dirige clairement vers un transfert du Sénégalais à Lorient. >> Le point sur ce feuilleton, c'est ici



Coup de froid dans le dossier Yahia Attiyat Allah pour Montpellier Alors que Montpellier a proposé une seconde offre à hauteur de 700 000 euros + 10% a la revente, le transfert du latéral gauche marocain vers le 15e de Ligue 1 était en bonne voie. Le Wydad Casablanca a dans un premier temps donné son accord oral au joueur qui désire rejoindre l'Hérault. Mais après de longues heures de négociations entre les représentants du joueur et le club marocain sur place, ce dernier a revu ses exigences à la hausse et demande désormais 1,2 million d'euros pour laisser le demi-finaliste de Coupe du Monde partir. Une somme que ne devrait pas aligner Montpellier tout comme le Stade Brestois, aussi intéressé par Attiyat Allah, en fin de contrat en juin. Anderlecht et un autre club étranger restent dans la course. C.Brossard



Le Torino espère doubler l'OM pour Ilic Annoncé avec insistance à l'Olympique de Marseille, pour l'été 2023, le Serbe Ivan Ilic n'est pas encore en Ligue 1. Si le club présidé par Pablo Longoria est bien placé pour accueillir le milieu de 21 ans, le club italien du Torino n'a pas lâché l'affaire. Pour le moment, l'offre de l'OM demeure supérieure à celle du 'Toro' selon les médias transalpins mais le joueur pourrait être tenté de poursuivre sa progression en Italie. >> Plus d'infos par là



OL: le dossier Cherki à Paris Pas encore titulaire indiscutable à l'OL, Rayan Cherki est la priorité offensive du PSG lors du mercato hivernal. Le jeune (19 ans) et talentueux milieu offensif a déjà fait l'objet d'une première offre mais Jean-Michel Aulas a sorti les barbelés et souhaite le conserver. Mais du côté de Jérôme Rothen, on a une autre version. Si les deux clubs négocient, Rayan Cherki n'était pas au courant. >> On vous explique tout par ici



Bonjour à tous, Le mois de janvier s'achève bientôt et avec lui le mercato hivernal. Si la Premier League a déjà dépensé un montant record, les clubs anglais pourraient réaliser quelques folies avant la clôture. Sans surprise, Chelsea risque encore de sortir le chéquier et le Lyonnais Malo Gusto est pisté. En France aussi, les dirigeants semblent déterminés à se renforcer. En attendant la fin des dossiers Moffi et Dieng entre Lorient, l'OM et Nice, le PSG est passé à la vitesse supérieure en contactant l'OL pour le prometteur Rayan Cherki. Du côté de Rennes, Karl Toko Ekambi est tout proche de signer alors que Lille multiplie les dossiers.