Mercato: la française Asseyi s'engage à West Ham

Passée par Marseille et Bordeaux, Viviane Asseyi, qui était dans le viseur du PSG s'est engagée en faveur de West Ham en Angleterre.

Les attaquants dans le viseur du PSG ont décidément pris l'habitude de signer du côté de West Ham cet été. Après Gianluca Scamacca, c'est au tour de Viviane Asseyi de filer en Angleterre.

L'internationale française, non retenue à l'Euro-2022, s'est engagée avec West Ham, a annoncé le club anglais mardi sans préciser la durée du contrat de l'ailière.





A 28 ans, l'attaquante, qui peut également évoluer plus bas sur le terrain, avait été laissée libre par le Bayern Munich, où elle jouait cette saison.



Ancienne joueuse de Montpellier, Marseille et Bordeaux, Asseyi a évolué deux ans en Allemagne, où elle a progressivement perdu du temps de jeu, au milieu d'une concurrence très rude.



Son absence dans la liste de la sélectionneuse Corinne Diacre était l'une des surprises avant l'Euro, car avec 55 sélections en équipe de France, Asseyi était l'une des joueuses les plus capées de l'ère Diacre débutée en 2017.



A West Ham, elle retrouve sa compatriote Hawa Cissoko, présente à l'Euro en Angleterre mais qui n'a pas eu l'opportunité de jouer la moindre minute.