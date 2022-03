Mercato: la presse madrilène juge "utopique" une prolongation de Mbappé au PSG

A trois jours du huitième de finale retour de Ligue des champions entre le Real Madrid et le PSG (sur RMC Sport), la presse madrilène assure que l'avenir de Kylian Mbappé est bien du côté de la capitale espagnole, sous les couleurs de la "Maison Blanche". Un renouvellement avec la formation parisienne paraît "utopique" selon les médias espagnols.

C'est un feuilleton qui prend forcément un autre tournant au vu du contexte actuel. Vainqueur au Parc des Princes (1-0), le PSG retrouvera le Real Madrid mercredi (21h sur RMC Sport 1) pour le huitième de finale retour de Ligue des champions. Buteur dans les derniers instants de la partie à l'aller, Kylian Mbappé va pouvoir retrouver à nouveau le Bernabeu, lui qui pourrait y évoluer de manière plus régulière la saison prochaine.

Une prolongation "utopique" selon la presse madrilène

Selon la presse madrilène ce dimanche, l'avenir de Kylian Mbappé est déjà réglé, peu importe le résultat de ce huitième de finale retour. L'attaquant parisien, en fin de contrat en juin prochain, aurait donné son accord verbal au président Florentino Perez pour évoluer avec la "Maison Blanche" la saison prochaine. Il serait donc "utopique" d'imaginer une prolongation.

Pour AS, Kylian Mbappé aurait l'intention de partir de la meilleure des manières du PSG, qu'il a rejoint à la fin de l'été 2017 en provenance de Monaco. Transféré définitivement en 2018 après un prêt d'une saison, le prodige de Bondy quitterait cette fois libre son club actuel s'il rejoint cet été le Real Madrid. "Tant qu'il n'y a pas de signature, on va tout essayer, on va tout faire pour le garde", prévenait le directeur sportif Leonardo ces derniers jours dans un entretien à l'Equipe, déterminé et optimiste à l'idée de pouvoir garder Mbappé.