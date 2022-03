Nice-PSG: le constat lucide de Galtier sur l'absence de Mbappé

Vainqueur du PSG (1-0) avec l'OGC Nice ce samedi, lors de la 27e journée de Ligue 1, Christophe Galtier avait le triomphe modeste en conférence de presse. Conscient que les Parisiens avaient sans doute la tête ailleurs, à quatre jours du huitième retour de Ligue des champions face au Real Madrid, le technicien des Aiglons a noté aussi l'absence remarquée de Kylian Mbappé.

Le constat est clair. Déjà tombeur du PSG en Coupe de France, à l'issue d'une séance de tirs au but, l'OGC Nice de Christophe Galtier a récidivé samedi en championnat face au même adversaire avec un succès à domicile (1-0), grâce à une réalisation en fin de rencontre (88e) signée Andy Delort. En conférence de presse, le technicien des Aiglons notait quand même une absence remarquée.

Suspendu pour la partie, à quatre jours du huitième de finale retour de Ligue des champions face au Real Madrid, Kylian Mbappé a manqué aux Parisiens. "En face, il y avait quand même Verratti, Neymar, Di Maria ou Messi, avec d'autres joueurs. Mais on ne va pas se voiler la face, il y a un PSG avec Kylian Mbappé et un autre sans, a jugé Christophe Galtier. Ensuite, il y avait des absents importants avec Leandro Paredes et Achraf Hakimi."

Galtier souhaite que le PSG se qualifie face au Real

Les vice-champions de France n'ont pas montré grand-chose sans Mbappé. En trois confrontations face au PSG cette saison, l'équipe de Galtier pourra se féliciter de ne pas avoir pris le moindre but (0-0 à l'aller). Pour cette dernière occasion, Mauricio Pochettino a aligné notamment une défense inédite avec Keylor Navas dans les casges et une charnière Abdou Diallo-Marquinhos, accompagnée sur les côtés par Juan Bernat et Thilo Kehrer.

"Il y a eu des choix faits qui étaient liés, à mon avis, au grand rendez-vous qu'ils ont mercredi. J'espère qu'ils vont le réussir, a lancé Galtier. Ce serait très bien pour le football français et Paris. Je crois qu'ils n'avaient pas encore perdu avant une rencontre de Ligue des champions. Mais peut-être que quand le match commence à être dur physiquement et qu'ils n'arrivent pas à faire la différence, peut-être que ça peut lâcher quelque part."

L'attaque Neymar-Messi-Di Maria n'a été que peu inspirée, à l'image aussi de Georginio Wijnaldum, titulaire transparent. Pour le PSG, il s'agit d'une troisième défaite en championnat cette saison alors que dans le même temps, le Real Madrid, grâce notamment à une merveille d'Eduardo Camavinga, s'est largement imposé face à la Real Sociedad (4-1). Rendez-vous est pris désormais au Bernabeu mercredi pour un match décisif pour la suite de la saison parisienne. Avec Kylian Mbappé qui signera son retour, lui qui avait délivré son équipe à l'aller (1-0).