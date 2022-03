Mercato en direct: Leonardo très clair sur les échanges du PSG avec Mbappé

Si le mercato hivernal s'est terminé le 31 janvier dernier en Ligue 1 et dans les principaux championnats européens, les clubs préparent déjà la prochaine période des transferts et leur recrutement estival. Plusieurs dossiers, à l'image de ceux de Kylian Mbappé et Erling Haaland, animent déjà le mercato et font vibrer les supporters à chaque nouvelle révélation. Toutes les infos et rumeurs du mercato sont à retrouver en direct commenté sur le site et l'app RMC Sport.

PSG: Leonardo dément les chiffres fous annoncés pour Mbappé La presse européenne s'est enflammée autour d'une offre XXL que le PSG aurait formulée à Kylian Mbappé pour prolonger son contrat de deux années supplémentaires. Au moment d'une franche mise au point dans le journal L'Equipe, Leonardo a nié en bloc les montants annoncés par les médias. Et pour cause, selon le directeur sportif du club francilien, le volet financier précis n'a pas été encore abordé entre les différentes parties. "On n'a pas transmis d'offre précise, a déclaré le dirigeant du PSG. Il y a un élément important: je pense que la dernière chose qu'on mettra sur ce contrat, ce sera le montant. On a envie de le mettre dans les meilleures conditions pour qu'il devienne le meilleur joueur possible. [...] Je pense que pour mettre le montant, ça prendra deux minutes à la fin."



PSG: Leonardo "va tout essayer" pour garder Mbappé La prolongation de Kylian Mbappé est toujours le dossier chaud du PSG, alors que l’international français arrivera en fin de contrat en juin. Dans L’Equipe, Leonardo, le directeur sportif, a nié certaines rumeurs sur des offres et a fait part de son espoir de conserver le natif de Bondy. "On a des possibilités (de le conserver). Tant qu'il n'y a pas de signature, on va tout essayer, on va tout faire pour le garder, a estimé le directeur sportif brésilien du club francilien. [...] Ce qui a été fait par le Qatar depuis dix ans a amené le PSG parmi les grands. Aujourd'hui, le club est une réalité. Il est aimé, admiré, respecté."



Chelsea en vente après l'invasion de l'Ukraine par la Russie Voilà qui risque bien de bouleverser le football anglais. Arrivé en Premier League en 2003 avec le rachat de Chelsea, Roman Abramovich a confirmé mercredi son intention de vendre le club londonien. Une décision directement liée à la guerre en Ukraine et à de possibles sanctions économiques à l'encontre de l'oligarque russe resté proche de Vladimir Poutine. "Je voudrais aborder les spéculations dans les médias ces derniers jours concernant ma propriété du Chelsea FC. Comme je l'ai déjà dit, j'ai toujours pris des décisions dans l'intérêt du Club. Dans la situation actuelle, j'ai donc pris la décision de vendre le Club, car je pense que c'est dans le meilleur intérêt du Club, des fans, des employés, ainsi que des sponsors et partenaires du Club."



Bonjour à tous, Encore plusieurs mois de patience avant l'ouverture du mercato estival. Et pourtant, l'avenir de nombreux joueurs occupe déjà l'actualité footballistique. En particulier pour les joueurs dont le contrat actuel se terminera en juin prochain. En Ligue 1, Boubacar Kamara n'a toujours pas prolongé à l'OM et le milieu marseillais ne manque pas de courtisans. Son profil plairait notamment au Borussia Dortmund selon la presse allemande. Le BVB qui doit également gérer l'épineux dossier Erling Haaland. Mais le nom qui agite le plus les cadors européens semble bien être celui de Kylian Mbappé dont le futur au PSG reste flou.