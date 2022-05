Mercato: la short list du Bayern pour renforcer son attaque, avec Ousmane Dembélé

Les champions d'Allemagne préparent déjà leur mercato d'été. Et au-delà du cas Robert Lewandowski, qui veut quitter le Bayern, la direction bavaroise entend bien densifier sa ligne d'attaque. Plusieurs noms figurent sur sa shortlist, notamment celui du champion du monde français Ousmane Dembélé.

L'été s'annonce chaud du côté du Bayern. Alors que les champions d'Allemagne viennent de boucler leur saison 2021-2022, samedi, par un nul 2-2 à Wolfsburg, la direction du club va devoir s'activer sur plusieurs fronts dans les prochaines semaines, notamment en attaque.

Le Bayern pourrait perdre Lewandowski

Le dossier le plus brûlant concerne évidemment Robert Lewandowski. L'attaquant polonais a publiquement révélé, samedi, qu'il souhaitait quitter Munich. "Je peux confirmer que j'ai informé Hasan Salihamidzic (le directeur sportif, ndlr), je crois que les deux parties doivent penser à l'avenir et trouver la meilleure solution", a-t-il déclaré sur Sky. Le joueur de 33 ans a encore une année de contrat avec le Bayern et pourrait donc partir libre en 2023, faisant s'asseoir la direction bavaroise sur une belle indemnité de transfert. Reste donc à étudier les offres et trouver la bonne porte de sortie pour le Polonais.

Mané, Dembele et Felix dans le viseur

En parallèle, donc, le Bayern lui cherche un remplaçant. Ou, tout du moins, un joueur capable de densifier sa ligne d'attaque. Sky Germany évoque un intérêt réel pour Sadio Mané. Mais il reste un an de contrat au Sénégalais avec les Reds et l'opération financière pourrait être coûteuse - mais pas impossible. L'attaquant de 30 ans pourrait se laisser séduire par une nouvelle aventure, alors que les discussions pour une prolongation de Mohamed Salah sont LA priorité du club anglais.

Dans le même temps, la direction bavaroise surveillerait de près le cas d'Ousmane Dembele selon Sky Sports News. Le Français arrive en fin de contrat au Barça et les Catalans bataillent pour lui proposer une prolongation "acceptable" depuis plusieurs mois. Le club allemand pourrait profiter de l'imbroglio pour récupérer le champion du monde tricolore de 24 ans.

Aussi, une autre piste menant à l'attaquant de l'Atlético Madrid Joao Felix est évoquée par la presse espagnole. Mais avec encore quatre ans de contrat avec l'Atletico de Madrid, nul doute qu'un transfert du Portugais de 22 ans serait très coûteux pour les finances du club allemand.