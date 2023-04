Mercato: Lampard proche de revenir à Chelsea... juste pour la fin de saison

D'après plusieurs médias britanniques, Chelsea est sur le point de conclure le retour de Frank Lampard pour diriger l'équipe jusqu'à la fin de la saison. En attendant peut-être Luis Enrique ou Julian Nagelsmann.

Pour sauver sa fin de saison, Chelsea serait sur le point de faire revenir Frank Lampard à la surprise générale. Selon The Athletic, le club londonien prévoit d'engager l'entraîneur anglais de 44 ans pour assurer un intérim jusqu'au terme de la saison. Un accord serait proche. D'après TalkSport, l'ancien milieu de terrain a d'ores et déjà donné son accord. Il ne manquerait plus qu'un dernier feu vert de la direction des Blues.

Frank Lampard est libre depuis qu'il a été démis de ses fonctions en janvier dernier par Everton. Un limogeage survenu deux ans après celui qu'il a connu à Chelsea, qu'il a dirigé de juillet 2019 à janvier 2021. À la suite d'une série de mauvais résultats à l'époque où le club était encore la propriété de Roman Abramovich, il avait été remplacé par Thomas Tuchel, vainqueur de la Ligue des champions dans la foulée.

Encore 11 matchs restants (au moins)

Nommer Frank Lampard de façon temporaire permettrait à Chelsea d'avoir plus de temps pour négocier l'arrivée d'un entraîneur de plus gros calibre cet été. Des discussions seraient en cours avec Luis Enrique et Julian Nagelsmann.

Chelsea, qui sort d'un terne 0-0 à domicile contre Liverpool avec Bruno Saltor aux commandes, doit encore disputer 11 matchs au minimum. Le 12 avril, N'Golo Kanté et ses partenaires doivent surtout jouer leur quart de finale aller de Ligue des champions contre le Real Madrid (retour le 18/04). Il s'agit probablement du seul moyen pour le club de se qualifier pour la prochaine C1, compte tenu de sa 11e place en championnat (11 points de retard sur la 4e place).