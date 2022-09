Mercato: le Barça officialise enfin l'arrivée de Marcos Alonso, déjà inscrit en Liga

Après avoir été libéré par Chelsea jeudi, Marcos Alonso a vu contrat d'un an plus une saison en option au Barça enfin homologué. L'international espagnol est déjà inscrit en Liga.

Son arrivée ne faisait aucun doute. Sur son compte Twitter, le Barça ne se privait pas ce jeudi pour diffuser des images de Marcos Alonso à l’entraînement des Blaugrana. La signature de l'arrière gauche espagnol de 31 ans n'était pourtant pas encore officiellement annoncée. Si le marché des transferts a fermé ses portes jeudi soir, Marcos Alonso a bien signé son contrat avec le Barça, après avoir été libéré par Chelsea. Une opération qui entre dans le deal entre les deux clubs avec le transfert de Pierre-Emerick Aubameyang chez les Blues contre 12 millions d’euros.

Il a joué... une minute en Liga (avec le Real !)

Retardée en raison des détails d’ordre administratif, l'arrivée du gaucher a finalement été officialisée par le Barça vendredi soir. Chelsea avait déjà annoncé le départ de son joueur après six saisons passées au club. D’après le quotidien catalan Sport, Marcos Alonso s’est engagé pour une saison, plus une année en option et non deux ans comme initialement annoncé. Sur le site du championnat, il est d'ailleurs déjà inscrit.

Il a déjà joué en Liga (une minute!) il y a 12 ans avec le Real Madrid, son premier club professionnel face au Racing Santander (il avait remplacé Gonzalo Higuain). L'Espagnol a ensuite joué à Bolton, la Fiorentina, Sunderland et donc Chelsea.