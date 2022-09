Mercato: Chelsea officialise Aubameyang et le départ de Marcos Alonso

Chelsea a officialisé tard jeudi soir la signature de Pierre-Emerick Aubameyang en provenance du FC Barcelone. Le club anglais a aussi résilié le contrat de Marcos Alonso qui va s’engager avec le club catalan, ce vendredi.

Les choses ont bougé tardivement à Chelsea, jeudi soir. Comme annoncé depuis plusieurs jours, le club anglais a recruté Pierre-Emerick Aubameyang (33 ans) en provenance du FC Barcelone. Le Gabonais retrouve Londres huit mois après son départ du grand rival des Blues, Arsenal où son aventure (2018-2022) s’était terminée sur fond de conflit avec la direction et l’entraîneur Mikel Arteta. Il revient donc dans la capitale anglaise en s’engageant pour deux saisons avec les Blues.

De retour à Londres huit mois après son départ d'Arsenal, le grand rival de Chelsea

"Je suis vraiment heureux, a confié l’ancien Stéphanois sur le site du club. C'est un honneur de faire partie de cette équipe et j'ai hâte de commencer. J'ai des choses à finir en Premier League, donc c'est bon d'être de retour et vraiment excitant." Il arrive après six mois réussis au Barça (11 buts en 17 matchs de Liga). Une belle opération pour le club catalan qui devrait recevoir 12 millions d’euros d’indemnités, selon la presse catalane.

"Le FC Barcelone exprime publiquement sa gratitude à Aubameyang pour le professionnalisme, l'engagement, le dévouement et le traitement toujours positif dont il a toujours fait preuve à tous les niveaux qui composent la famille du Barça, et lui souhaite bonne chance et réalisations à l'avenir, a écrit le club. Merci pour ton sourire qui a transmis la joie sur et en dehors du terrain. Le Barça sera toujours ta maison."

Alonso va signer ce vendredi au Barça

>> Suivez toutes les infos mercato EN DIRECT

L’arrivée d’Aubameyang à Chelsea s’accompagne du départ de Marcos Alonso (31 ans) dans le sens inverse. Le club londonien a officialisé la résiliation du contrat de son défenseur espagnol par consentement mutuel six ans après son arrivée en provenance de la Fiorentina. Selon la presse catalane, l’international espagnol (9 sélections), formé au Real Madrid, va s’engager ce vendredi en faveur des Blaugrana. Sa signature hors période du mercato est possible puisqu’il est désormais un joueur libre de tout contrat.