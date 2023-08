Mercato: le Bayern officialise l'arrivée d'Harry Kane, transfert record en Bavière

L'un des feuilletons de l'été prend fin: Harry Kane est officiellement un joueur du Bayern Munich. Le deuxième meilleur buteur de l'histoire de la Premier League arrive en Bundesilga, comme l'a révélé officiellement le club bavarois ce samedi.

Quelques secondes après une vidéo touchante publiée par Harry Kane sur ses réseaux sociaux ce samedi, où il remercie les fans des Spurs pour ces 20 années passées dans le club du nord de Londres, le Bayern Munich a annoncé l'arrivée du buteur anglais.

Le joueur de 30 ans a passé avec succès sa visite médicale, vendredi, et paraphé dans la foulée un contrat de quatre ans avec les champions d'Allemagne, jusqu'en 2027. Il portera le numéro 9. L'opération, quant à elle, est estimée à près de 120 millions d'euros, bonus compris. Il s'agit du plus gros transfert de l'histoire du club bavarois.

Kane s'attaque à un nouveau défi au Bayern

"Le Bayern est l'un des plus grands clubs au monde, et j'ai toujours dit que je voulais concourir et prouver au plus haut niveau au cours de ma carrière", explique le capitaine de la sélection anglaise. "Ce club est défini par sa mentalité de gagnant, c'est génial d'être ici".

Arrivé à l'Académie des Spurs en 2009, Kane faisait ses débuts professionnels en 2011. En l'espace de 12 saisons à Tottenham, l'avant-centre a disputé 435 rencontres pour 280 buts toutes compétitions confondues, faisant de lui l'un des plus grands artificiers au monde. C'est désormais un nouveau challenge qui attend l'Anglais, lui qui n'a jamais remporté le moindre trophée en club et qui se retrouve propulsé fer de lance de l'attaque du Bayern, troisième club le plus titré en Ligue des champions (six sacres).

Kane pourrait être enregistré à temps pour le match contre Leipzig en Supercoupe d'Allemagne, ce samedi à 20h45.