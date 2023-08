Mercato: nouveau rebondissement, Kane a dit oui au Bayern, selon la presse anglaise

Harry Kane (30 ans) aurait finalement accepté de rejoindre le Bayern Munich, selon la presse anglaise, alors que des doutes avaient émergé dans l’esprit du joueur un temps tenté par l’idée de rester de Tottenham.

Nouveau (et dernier?) rebondissement dans le dossier Harry Kane (30 ans). Selon The Athletic, le joueur a donné son accord pour rejoindre le Bayern Munich où l’attend un contrat de quatre ans. Selon Fabrizio Romano, l’attaquant a reçu le feu vert de Tottenham, son club de toujours, pour voyager en Allemagne afin d’y passer sa visite médicale. Le club bavarois serait optimiste pour concrétiser ce transfert ce vendredi et clore ainsi l’un des dossiers de l’été.

Après l'accord Tottenham-Bayern, Kane a hésité à partir

Celui-ci a connu plusieurs soubresauts ces dernières heures. Jeudi, plusieurs médias allemands et anglais avaient annoncé que Tottenham avait accepté une nouvelle offre du Bayern Munich (estimée à plus de 100 millions d’euros) après avoir refusé toutes les précédentes. Un pas décisif. Mais quelques heures plus tard, de nombreux échos en Angleterre ont relayé les doutes du joueur, plus si certain de vouloir quitter les Spurs à un an de la fin de son contrat.

La tendance était même à ce qu’il reste à Londres cette saison avant de partir libre l’été prochain. Cela lui aurait notamment permis de toucher une importante prime à la signature. Ses doutes étaient aussi liés à sa bonne entente avec le nouveau manager de Tottenham, Ange Postecoglou, dont il appréciait le style de jeu et l’approche, selon The Athletic. Il le lui a d’ailleurs bien rendu sur le terrain en étant un acteur très impliqué de la préparation avec un dernier quadruplé face au Shakhtar Donetsk (5-1), dimanche dernier. Une prestation ponctuée d’un tour d’honneur qui rassemblait fort à des adieux.

>> Suivez toutes les infos mercato EN DIRECT

Sanchez, Kane, Lukeba... Les infos mercato du jour – 10/08 5:58

Kane souhaitait une résolution de son avenir avant la reprise de la Premier League ce week-end. Les délais sont en passe d’être respectés et Tottenham s’apprête à perdre l’un des plus grands joueurs de son histoire et son meilleur buteur (280 buts). En quittant l’Angleterre, Kane ne pourra plus menacer le record de buts en Premier League d’Alan Shearer (260, contre 213). Il nourrira peut-être un autre regret: celui de n’avoir remporté aucun trophée avec son club formateur (trois finales perdues, dont celle de la Ligue des champions en 2019), où il a signé enfant.