Mercato: le défenseur de Fulham, Tosin Adarabioyo, dans le viseur de Rennes et Monaco

Selon nos informations, Monaco et Rennes ont manifesté leur volonté de recruter Tosin Adarabioyo, défenseur de Fulham en Premier League.

Le défenseur central anglais de Fulham Tosin Adarabioyo (25 ans) est très courtisé. En plus des offres qui arrivent d’Italie et d’Angleterre, Monaco et Rennes ont manifesté leur volonté de récupérer le joueur, selon nos informations. Les deux formations françaises veulent recruter au moins un élément dans ce secteur.

Un imbroglio autour de son contrat

Adarabioyo pourrait s’avérer être une bonne affaire. Il y a un imbroglio autour de son contrat: le joueur estime qu’il prend fin en ce mois de juin. De leur côté, les dirigeants de Fulham expliquent qu’ils ont une option d’un an, ce que Tosin Adarabioyo conteste. Monaco ou Rennes sont très intéressés surtout si le joueur peut venir libre. Sinon, il faudra payer une somme comprise entre 10 et 15 millions d’euros.

Passé par Manchester City en jeunes, le droitier qui culmine à près de deux mètres (1,96m) sort d’une saison pleine avec Fulham, avec 25 matchs disputés et un but inscrit en Premier League.