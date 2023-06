EN DIRECT - Mercato: Ibrahimovic répond sur ses prochains projets dans le foot

Après avoir annoncé sa retraite au public de l’AC Milan dimanche, Zlatan Ibrahimovic (41 ans) a été interrogé sur son avenir en conférence de presse. Pour le moment, le Suédois ne se précipite pas.

"Pour le moment, je veux prendre le temps de profiter de ce que j'ai fait, de savourer, a-t-il expliqué. Il ne faut pas décider trop vite, il y a trop d'émotions aujourd'hui. Je veux me prendre l'été, réfléchir et quand la situation se calmera un peu, on regardera. Entraîneur ou dirigeant, c'est une grande responsabilité. Entraîneur, tu as moins de liberté qu'un joueur de faire ce que tu veux. Mais je ne pense pas que je quitterai le monde du football."

